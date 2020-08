El País Vasco cuenta con la mejor ratio de alumnos por profesor sin ampliar plantilla

0

22/08/2020

A diferencia del resto de comunidades autónomas, el Gobierno vasco no tiene previsto contratar más profesores para mejorar sus ratios de docentes por alumnos. Según la consejera de Educación, Cristina Uriarte, se atenderán las necesidades «centro a centro». Y pese a descartar una ampliación de plantilla similar a la de otras regiones, el País Vasco presenta la mejor proporción del país, con un profesor por cada diez estudiantes.

La mayoría de comunidades no han dado una cifra definitiva sobre el número de profesionales que contratarán a mayores este curso para hacer frente a la prevención sanitaria que requiere la pandemia. En algunos casos, como en La Rioja, son previsiones a pocas semanas del regreso a las aulas. De ampliar el personal docente en 200 personas, como se indicó en los últimos días, la comunidad mejoraría en un punto su ratio, situándose como la tercera mejor preparada tras País Vasco y Castilla-La Mancha. En esta última, la Junta proyecta la contratación de 3.000 profesionales temporales, lo que supone una reducción del 17 % en la proporción de alumnos por profesor, pasando de doce a diez.

Los cálculos de estas ratios son también una aproximación, puesto que ninguna comunidad lo ha publicado aún. Los datos parten del número de alumnos y profesores en centros públicos de educación primaria y secundaria para el pasado curso, que el Ministerio de Educación divulgó este mes. A partir de estas estimaciones, Galicia ocupa la novena plaza de un total de 17 comunidades. Los cerca de 14.000 profesores permitían que hubiese un docente por cada doce alumnos. La incorporación de 500 docentes para desdobles anunciada por la conselleira de Educación deja una ratio muy similar.

Otra comunidad que tampoco ha comunicado si ampliará su número de docentes es Navarra, que hasta ahora contaba con la mejor ratio tras País Vasco. De no hacerlo, se mantendría por debajo de los once alumnos por profesor, una mejor proporción que Galicia. Hay cinco gobiernos autonómicos que informaron sobre la incorporación de miles de nuevos profesionales. Solo en Madrid se esperan 8.500 efectivos, si bien se incluyen aquí enfermeros. Andalucía sumará 6.720, aunque esta ampliación no evita que siga como la comunidad con peor ratio: 14 alumnos por profesor.