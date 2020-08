Feijoo no da pistas sobre su nuevo Gobierno, pero asegura que a los elegidos les tocará «sufrir»

Las tres fuerzas recuerdan que los parlamentarios vieron reducidos sus salarios entre un 10 y un 15 % en la anterior crisis económica

Los partidos con representación en el Parlamento de Galicia no se plantean, al menos de momento, proponer una rebaja de sueldo de sus diputados, pese al contexto de crisis provocado por la pandemia y sus consecuencias en la economía. Es más, las tres fuerzas que sentarán a sus diputados en el Pazo do Hórreo —PPdeG, BNG y PSdeG—, recuerdan que los parlamentarios vieron reducidos sus salarios entre un 10 y un 15 % en la anterior crisis económica y que, a día de hoy, permanecen congelados sin que se haya actualizado ni siquiera el IPC. Tampoco el Gobierno gallego se lo plantea. «Ese tema no está encima de la mesa», subrayan desde Presidencia.

