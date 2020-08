Murcia y Asturias cambian sus protocolos de vuelta a las aulas y apuestan por la semipresencialidad

0

20/08/2020

Varias comunidades autónomas han comenzado a revisar y presentar nuevos protocolos para la vuelta al colegio ante la proliferación de rebrotes por toda España. Las dos primeras han sido Murcia y Asturias, ambas apostando por un modelo de semipresencialidad. Es decir, no todos los estudiantes irán al centro desde el primer día.

En Asturias, se apostará por una asistencia a las aulas combinado con la enseñanza telemática. «Los próximos 15 días serán definitivos», ha señalado el vicepresidente asturiano, el socialista Juan Cofiño, informa La Voz de Asturias.

Las Consejerías de Salud y de Educación de Murcia -comunidad gobernada por el PP, como Galicia- han dado a conocer el plan autonómico para el próximo escolar tras los últimos datos epidemiológicos registrados en esta región en el que han pasado de la presencialidad que anunciaron en julio a la semipresencialidad y la posibilidad de contratar a 800 profesores de refuerzo.

Con el modelo semipresencial, la asistencia en infantil y primaria sería presencial cuatro días por semana en los grupos que sobrepasasen los 20 alumnos por aula y en 1º y 2º de ESO cuando sobrepasen los 24. En 3º y 4º de ESO la atención educativa será semipresencial con días alternos de asistencia al centro (2 o 3 días semanales), lo que rebajará la presencia del alumnado en el centro al 50 %. Los alumnos que en la primera semana asistieran dos días, lo harían tres días en la siguiente, y así sucesivamente, con el fin de que la asistencia sea equitativa para todos.

La Consejería cuenta con varios escenarios educativos que se ejecutarían en función de la evolución de la pandemia, entre ellos incluso un confinamiento total o escenario 3 que cuenta con un Plan de Digitalización, en el que se contempla, entre otras medidas, la adquisición de 40.000 dispositivos electrónicos y 17.000 dispositivos móviles para que los alumnos puedan usar en sus casas y 23.000 ordenadores para unas aulas especiales.

También en Madrid se va abriendo paso la semipresencialidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado este jueves contrario a iniciar el curso escolar con una modalidad presencial por completo, mientras la Consejería de Educación ha anunciado que replanteará los escenarios para volver a las aulas. «En un escenario de crecimiento de casos y con el número de contagiados que tenemos, yo no me plantearía un inicio al 100 %», ha afirmado Escudero en una entrevista con la Cadena Ser.

El responsable de la sanidad madrileña pide valorar no únicamente «la situación particular de cada colegio» o de cada burbuja, puesto que el virus «no entiende de fronteras, regiones ni colegios». El titular regional de Educación, Enrique Ossorio, ha negado en una entrevista con Antena 3 que haya una falta de planes para el inicio del curso, y ha señalado que se reajustan porque la situación epidemiológica no ha sido positiva en verano en toda España. A pasar de la complejidad de organizar el regreso a las aulas, el consejero ha señalado que «desde el 9 de julio, cuando los docentes se van de vacaciones, como es normal, tenían tiempo para preparar. Cuando todos nos confinamos, los supermercados seguían teniendo alimentos, seguro no les dieron las instrucciones con muchos días pero ahí estaban los alimentos», ha añadido.

Además, el consejero no cree que salga adelante el anuncio de huelga de profesorado hecho público este miércoles por CC.OO., UGT, CGT y STEM, una convocatoria que ha circunscrito a razones estrictamente políticas. Hasta ahora la Comunidad de Madrid ha preparado cuatro escenarios, que van desde la presencialidad total (escenario 1), al confinamiento, incluyendo un escenario, el segundo, semipresencial.