Inspectores, padres, sindicatos y profesores afean el retraso hasta finales de agosto de una reunión clave

La Voz de Galicia

21/08/2020

«Extremadamente tarde». Así califica la comunidad educativa el retraso de la reunión sobre el inicio del curso hasta el 27 de agosto, convocada por el Ministerio de Educación y Sanidad a las comunidades autónomas tras el clamor de las familias y sindicatos. A tan solo una semana del comienzo de las clases en la Comunidad de Madrid, y a dos de Galicia, el margen de actuación para adaptar los centros con las nuevas recomendaciones que puedan darse se reduce a plazos inasumibles.

Fernando Lacaci, presidente de ANPAS Galegas, asegura que a dos semanas de la vuelta a las aulas, cualquier modificación en el protocolo será imposible de adoptar en tiempo y forma: «Unha decisión dese tipo implicaría directamente o retraso do inicio do curso en Galicia». Lacaci habla de decisiones como una ratio máxima de alumnos por clase entre los 15 y 20 niños, inviables para Galicia. «Como contratas a tanto profesorado novo? Non é tan fácil de xestionar», indica.

Una de las peticiones de CC.OO. a la Consellería de Educación era la de contemplar varios escenarios en la vuelta a las aulas. Su responsable de docencia pública, José Fuentes, explica que nada de eso se adoptó y que, como se esperaba, la norma que se presentó a finales de julio se ha quedado obsoleta. «Necesitamos outra planificación: menos alumnos por clase, máis profesorado e un reforzo do persoal de limpeza», manifiesta. Además, Fuentes indica que si en esa reunión se contemplan nuevos cambios en la norma que requiera más tiempo para preparar los centros, «o que haberá que facer será retrasar o inicio do curso».

El profesorado llegará a los centros el 1 de septiembre sin saber muy bien cómo les afectará la reunión. Francisco Lires, presidente de la Federación Galega de Directivos de Ensino Público, asegura que la Xunta presentó un protocolo a coste cero. Además, asegura que tampoco pensaron en las consecuencias: «No vamos a ser ajenos a los contagios. Estaremos en contacto cinco días a la semana al menos cinco horas en los mismos espacios». En los centros educativos se trabaja día a día en las adaptaciones al protocolo de julio. Sin embargo, Lires augura un inicio de curso «apresurado, tal y como estamos». De momento, continúan sin recibir material por parte de la Xunta para el acondicionamiento de los espacios.

Pero los niños no pueden perder más clases. «A educación presencial dos máis pequenos é fundamental», indica Julio Díaz, presidente de ANPE. Desde marzo, explica, no se han buscado soluciones, «como se este problema fose a desaparecer». Algo que también comparte el sindicatos de inspectores de educación (USIE), que califica de decepcionante la falta de realismo y compromiso de Educación. «No está tomando decisiones relevantes ni coordinando las políticas educativas territoriales», manifiestan.

El profesorado, sin noticias aún sobre las pruebas serológicas

Después de que se anunciara para la próxima semana el inicio de las pruebas serológicas al personal docente de los centros educativos, el profesorado todavía no sabe nada. Julio Díaz, presidente del sindicato ANPE, asegura que no se convocó a ningún profesor. «Ninguén recibiu comunicación algunha por parte da Xunta sobre a realización das probas», explica. Además, indica que el profesorado estará de vacaciones hasta el próximo 1 de septiembre, lo que imposibilitará la labor de los equipos sanitarios que se desplacen a los propios centros para hacer las pruebas serológicas: «Os profesores non estarán alí», indica.

Los equipos covid de los colegios tendrán formación sobre coronavirus en septiembre

La primera semana de septiembre arrancará la formación no presencial de los equipos covid que se constituirán en los centros educativos gallegos, que serán las figuras de referencia para el resto de la comunidad educativa y nexo de unión con los centros de salud. Según explica la Consellería de Educación, unos cuatro mil componentes de estos equipos recibirán información didáctica sobre el coronavirus, su afección en población infantil, medidas de prevención y pautas para actuar ante la sospecha de un caso infeccioso en el centro. Esa formación se completará con sesiones presenciales impartidas por personal sanitario en los propios centros.

Críticas de la oposición

BNG y PSdeG coincidieron ayer en reclamar a la Xunta que ejerza sus competencias en materia educativa y garantice la seguridad en las aulas en el curso que está por empezar. La portavoz nacionalista Ana Pontón reclamó a Feijoo que vaya más allá de «medidas cosméticas» y criticó que se vendiese como una medida extraordinaria la contratación de 240 profesores para desdobles. «Non toca nin a un cuarto de profesor por centro», apuntó. Por su parte, el socialista Pablo Arangüena opinó que la Xunta «no está a la altura», pues «tiene que decidir y poner los recursos necesarios».