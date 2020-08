Los partidos descartan una rebaja de sueldos en la nueva legislatura gallega

0

La Voz de Galicia s. luaña

santiago / la voz 20/08/2020 05:00 h

Los partidos con representación en el Parlamento de Galicia no se plantean, al menos de momento, proponer una rebaja de sueldo de sus diputados, pese al contexto de crisis provocado por la pandemia y sus consecuencias en la economía. Es más, las tres fuerzas que sentarán a sus diputados en el Pazo do Hórreo —PPdeG, BNG y PSdeG—, recuerdan que los parlamentarios vieron reducidos sus salarios entre un 10 y un 15 % en la anterior crisis económica y que, a día de hoy, permanecen congelados sin que se haya actualizado ni siquiera el IPC. Tampoco el Gobierno gallego se lo plantea. «Ese tema no está encima de la mesa», subrayan desde Presidencia.

«El tema de los sueldos es algo que, de momento, no se ha tratado entre los grupos parlamentarios», indican fuentes del PPdeG. Desde el grupo del Bloque recuerdan que los sueldos ya se rebajaron hace años. «Esta crise non poden volver pagala os traballadores e traballadoras con novos recortes —dice Olalla Rodil—. Se no 2009 se salvou á banca, agora é o momento de salvar ás persoas». De hecho, el BNG pedirá de los bancos la devolución de más de 60.000 millones que quiere que se destinen a la lucha contra el covid, al refuerzo de la sanidad y a la recuperación económica. El PSdeG, por su parte, apuesta por «unha liña de control do gasto» que impida incrementos, además de basar cualquier cambio al respecto en el consenso de todos los grupos. «Cuestión á marxe son as decisións de tipo individual», y recuerda que Gonzalo Caballero decidió en el confinamiento donar la mitad de su salario.

No fue el único. En el mes de abril, con la población confinada, Alberto Núñez Feijoo y los conselleiros de la Xunta acordaron donar el 30 % del salario de ese mes a la lucha contra el covid. También hicieron donaciones los diputados del Parlamento, pero fue una decisión puntual.