Incógnitas y certezas de la muerte de Diego Bello

La Voz de Galicia alberto mahía

a coruña / la voz 20/08/2020 05:00 h

El empresario coruñés de 32 años Diego Bello fue acribillado a balazos por la policía filipina a las puertas de su casa el 15 de enero. Las autoridades de aquel país se vanagloriaban de haber abatido al narcotraficante más importante de la isla de Siargao. Pero nadie que conocía a este amante del surf se tragó aquella historia. Ni su familia, ni sus amigos de toda la vida, ni los que había hecho por el mundo, ni los que habían compartido con él su éxito empresarial. Todos sabían que Diego odiaba las drogas y que jamás se metería en negocios turbios. Había que investigar y echar por tierra la versión policial. Y eso fue lo que se está haciendo desde entonces. Lo que va saliendo le da la razón a los que nunca dudaron de Diego y sí de cómo se las gasta la policía del país asiático. El informe de la comisión de Derechos Humanos de Filipinas lo deja muy claro: «La policía disparó deliberadamente a matar».

¿Estaba Diego siendo investigado por drogas?

No hubo registros, no apareció droga alguna y no se presentaron pruebas. Cuenta la policía filipina que llevaba tres meses tras la pista de Diego Bello. Pese a que en teoría se enfrentaban al mayor delincuente de la región, según decía, no aportó ni una sola grabación ni intervención telefónica. Nada de nada. Ni alijos, ni cuentas bancarias, ni viajes a los lugares de origen del suministro, ni testaferros, ni planeadoras...

¿Cómo fue su muerte?

Cuenta la policía filipina en su atestado que tras varias semanas de investigación, decidió tenderle una trampa. Pero Diego detectó el engaño, sacó un arma y les disparó. No le dio a ninguno. Pero él recibió seis balazos.

¿Qué hizo España?

La embajada se volcó con la familia de Diego y pronto inició una investigación que corroboró las dudas de los amigos. Llevaba una vida completamente normal. Es más, la autopsia reveló que el fallecido no consumía ningún tipo de droga.

¿Qué hizo la justicia española?

La familia presentó una denuncia que terminó en la Audiencia Nacional, órgano que se declaró incompetente porque de unos años para aquí se determinó que España no puede investigar crímenes ocurridos en el extranjero. La familia recurrió el auto.

¿Qué se dice en Filipinas?

Mientras la Policía de Filipinas sigue diciendo que abatió a un narco, la comisión de Derechos Humanos de aquel país no tiene duda alguna de que el empresario gallego fue asesinado y que la policía disparó a matar sin pruebas.

¿Por qué lo asesinaron?

Los amigos creen que la mafia local quería hacerse con sus prósperos negocios.