El BNG pide medidas más drásticas contra el coronavirus en la comarca de A Coruña

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 18/08/2020 14:35 h

Ana Pontón cree que debería declararse de nuevo el estado de emergencia sanitaria en Galicia y adoptarse medidas más drásticas en la comarca de A Coruña para frenar la expansión de los contagios. La portavoz del BNG, que acusó a la Xunta de improvisación y de opacidad en lo que se refiere a la gestión de la pandemia, dijo no entender cómo en A Mariña, con 106 casos y sin transmisión comunitaria, se habían tomado medidas para limitar la movilidad de los ciudadanos que habían dado frutos y, sin embargo en A Coruña, con más de 800 activos, «non se fai absolutamente nada».

Ana Pontón ofreció «unha man tendida» al Gobierno gallego para gestionar la crisis sanitaria y propuso una batería de medidas que, a su entender, son necesarias para controlar la pandemia. La primera, la declaración del estado de emergencia sanitaria, como en el País Vasco, porque permitiría tomar decisiones de forma autónoma y con agilidad; la segunda, test masivos y medidas más drásticas para restringir la movilidad en A Coruña; y la tercera, aumentar el número de rastreadores, porque a entender del BNG, las cifras que se dieron no son reales y falta personal.

É temerario non tomar decisións

Pontón pidió también que se refuerce la atención primaria con la inversión de 200 millones de euros, que se extreme la vigilancia en las residencias de mayores, que se apruebe ya un protocolo de actuación para el inicio del curso, consensuado con los profesores y los padres, y que se actúe con transparencia. «É temerario non tomar decisións, estamos nun momento delicado e as decisións de hoxe son as que van evitar os contaxios de mañá», advirtió la líder nacionalista.

Onde están os rastreadores

La preocupante reactivación del virus ha dado lugar a una ofensiva en la oposición gallega para obligar a la Xunta y a Sanidade a tomar medidas que frenen los contagios. Por parte del PSdeG, el diputado Julio Torrado se preguntó «onde están os rastreadores», porque, a su entender, «ninguén sabe nada sobre a que probablemente sexa a figura máis importante da loita contra a covid-19 na situación actual».

Torrado, que lamentó la falta de comunicación de la Xunta en todo lo relativo al covid, llamó la atención sobre las apariciones semanales de Feijoo en la televisión cuando la responsabilidad era del Gobierno central frente al silencio de la Xunta ahora que tiene competencias. «Dá a sensación, con todo isto, de que a Xunta está a velas vir», dijo.