A indisciplina urbanística no rural

La Voz de Galicia CARLOS BESADA

17/08/2020 05:00 h

Se me preguntan como pode ser que alguén constrúa unha vivenda onde non está permitido, sen ser consciente da ilegalidade, e sen entender por que logo a súa casa acaba baixo a picaraña, só podo negar a premisa principal: a falta de consciencia.

Chegar a estas situacións extremas enténdese, non desde a ignorancia do promotor, senón desde o antagonismo existente na maneira de funcionar da microadministración (como os pequenos concellos rurais) e a macroadministración (a Xunta e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística). Pero non. Neste caso a virtude non está no termo medio, a virtude está no estrito cumprimento da lei.

No pequeno concello, a proximidade co administrado é tan grande que cando este pide que lle deixen construír na súa leira, ninguén sabe darlle un non por resposta; nin el o aceptaría. Na grande (a Xunta) non atenden, nin deben atender, ás necesidades particulares á hora de velar polo cumprimento da normativa urbanística. O problema xorde cando o famoso «ti vai facendo, que mentres ninguén te denuncie ...», ese que o paisano escoitou nalgún despacho do seu concello, se atopa coa realidade das inspeccións da Xunta.

Antigamente, cando a disciplina urbanística era materia exclusiva dos concellos, ou non había denuncias, ou cando as había (sempre entre veciños mal levados), o alcalde mediaba entre eles e deixaba morrer os expedientes ata que caducaban. Agora, os expediente seguen indo paseniño; cando empezan, xa non hai volta atrás posible. Mais non chegaríamos a estas situacións sen a conivencia dos pseudotécnicos e construtores que, coas súas actuacións neglixentes, fomentan estas ilegalidades, que supoñen pan para hoxe e fame para mañá.

O fondo do problema está na falta de consciencia da función social do solo e do valor dun territorio ben ordenado. O día que os alcaldes se decaten da morea de votos que lles pode dar unha cidadanía orgullosa das súas vilas e do seu territorio, o ti vai facendo probablemente desaparecerá do seu vocabulario.