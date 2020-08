La Xunta propone anular la ley Montoro para que los concellos puedan utilizar sus ahorros

0

redacción 13/08/2020 17:53 h

La Xunta se muestra partidaria que derogar la llamada ley Montoro, que no es otra cosa que la norma aprobada en el año 2012, con ese ministro al frente de Hacienda, que impide a los ayuntamientos gastar más que sus ingresos y destinar el remanente (sus ahorros) exclusivamente a la amortización de deuda, no a otras. Todo el ahorro extra, incluyendo cada superávit anual, no puede dedicarse a otra actividad.

Esa ley se creó para evitar un exceso de gasto en las administraciones públicas en plena crisis financiera, y no ha sido cambiada. Los ayuntamientos exigen poder utilizar esos remanentes (entre 14.000 y 15.000 millones en España, unos 1.300 en Galicia) para poder ayudar en la salida de la crisis sanitaria y económica, y la solución que encontró Hacienda ahora es que se le entreguen al Estado esos ahorros, y este se los devolvería en 10 o 15 años. Solo el PSOE apoya esa medida que aún tiene que aprobar el Congreso. El resto de partidos, con alcaldes de grandes ciudades a la cabeza, están en contra.

Ahora la Xunta abre esa puerta a la derogación de una ley creada por el PP, es decir, por el mismo partido que sustenta el Ejecutivo gallego. «Cremos que a Lei Montoro foi moi necesaria nun momento no que a situación económica demandaba que se tomaran ese tipo de medidas. Iso supuxo que os que os Concellos melloraran moito a sús situación económica, e a proba é que moitos deles teñen superavit e teñen aforros. Pero agora é un momento diferente», apuntaba esta mañana Alfonso Rueda, número dos de la Xunta. «Igual que o Goberno cambiou outras moitas leis sen ningún problema esta podería faelo exactamente igual», añadía el vicepresidente en Pontevedra.

El Gobierno gallego -sin competencias en esta batalla que han abierto los ayuntamientos contra Hacienda por la utilización de esos remanentes- se pregunta por qué desde el ministerio de María Jesús Montero no se ha optado por intentar derogar la ley: «Non sabemos porque está decindo que esta non se pode cambiar baixo ningún concepto e ten que recurrir a estas solucións, cando cambiou outras ormas do anteror Goberno do Partido Popular sen ningún problema e dun día para outro. Polo tanto aquí hay algo áis que non nos queren contar, iso está claro».