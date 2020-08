Galicia sufre el mayor incremento de ocupaciones ilegales en todo el país

Okupas viviendo a cuerpo de rey

Quizá porque viví la dictadura, la Transición y la democracia, puedo ver y analizar la vida desde el antes y el después. Es lo que tiene ser mayor. Ahora vivo en una sociedad que no me gusta más, ni menos, que la de antes, porque si ahora hemos ganado cosas, por el camino hemos perdido otras. Por ejemplo, antes dejábamos la puerta de nuestra casa abierta y nadie entraba, a no ser que fueran a ofrecer algo. Antes existía una igualdad que nos unía, porque todos éramos iguales en lo esencial. Ahora veo más diferencias y, por tanto, más desigualdad. Además de la igualdad de género, ¿nos preocupamos por otras igualdades y desigualdades?

