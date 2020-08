Abel Caballero: «La incautación fue con la ley del PP, que impide gastar los remanentes»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia susana luaña

redacción / la voz 12/08/2020 05:00 h

Abel Caballero defiende la entrega de los remanentes de los ayuntamientos a Hacienda, y acusa a los alcaldes del PPdeG que esta semana se manifestaron en Vigo de ir a la ciudad «a insultar».

—Usted dice que hay una mayoría de alcaldes a favor del acuerdo, pero en la FEMP hubo un empate que se resolvió con su voto de calidad.

—No, los reglamentos de la FEMP dicen que, en caso de empate, decide el voto el presidente, por lo tanto no hubo empate.

—¿No le da que pensar que todos los partidos hayan votado en contra excepto el PSOE?

—No todos. IU no votó en contra. Se abstuvo y tuvo una valoración muy positiva. En contra votaron el PDECAT y el PP y Ciudadanos. Pero en término de votos originarios, nosotros tenemos 15.000 y ellos, 8.000. Hay una clara mayoría porque el PSOE ganó de largo las municipales y la mayoría de los alcaldes de España van a apoyar este proyecto. Por cierto, voluntariamente.

—¿Cree que lo harán también los de los partidos que votaron en contra?

—Si no lo hacen deberán explicar por qué no quieren 5.000 millones que va a dar el Gobierno de España. El acuerdo deja elegir entre remanente y superávit o una mezcla de los dos. El que no quiera ceder sus remanentes, sigue como hasta ahora. ¿Por qué se oponen a que los usemos los demás? Quien prohibió gastar los remanentes a los ayuntamientos fue el PP con la ley de estabilidad presupuestaria, y aún lo prohíbe hoy porque está vigente. Por lo tanto, solo hay una forma de gastar los remanentes, que es cederlos al Estado y que nos los devuelva libres de déficit, porque si no, nos los van a intervenir, porque lo obliga la ley.

—Pero hay un documento de la FEMP en el que se pide poder gastar esos ahorros.

—En ese documento pedimos gastar los remanentes, y esta es la forma en que se puede hacer, porque jurídicamente no hay otra, dado que hay una ley del PP que lo prohíbe. Que por cierto, estoy esperando a que pidan perdón por esa ley.

—¿No sería más fácil derogar la ley Montoro directamente?

—Lo pedí en el Congreso y no veo que el PP lo apoyara. Yo estaría encantado, pero es una ley orgánica y necesita 175 votos y un largo período de tramitación.

—Los demás partidos acusan al Gobierno de querer incautar su ahorros. Usted, como alcalde de Vigo, ¿no preferiría poder gastar el remanente ahora que hace falta?

—Solo se puede gasta el superávit, la ley no permite gastar el remanente. Si lo haces, incurres en déficit y te intervienen. La incautación fue con la ley del PP que impidió durante años, y todavía impide, gastar los remanentes. Una ley para la que, por cierto, no consultaron a la FEMP. Yo pido su derogación, claro que sí, para poder gastar en mi ayuntamiento esos remanentes.