«Tu Camino», una innovadora terapia para jóvenes tutelados

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia André Siso Zapata R.S.

REDACCIÓN / LA VOZ 12/08/2020 05:00 h

La asociación Experientia está realizando, por primera vez en Galicia, el programa «Tu Camino», basado en una innovadora técnica de «psicoterapia a través de aventuras», según la organización. El plan consiste en dos semanas de ruta -las dos primeras de agosto- por el Camino de Santiago y la Vía Mariana, en los que se realizarán actividades que promuevan los hábitos saludables, apoyen la asunción de responsabilidades y mejoren las capacidades personales y sociales de los jóvenes.

Está destinada a chicos y chicas menores, de entre 15 y 17 años, tutelados por la Xunta. Diez de estos jóvenes fueron seleccionados para esta experiencia, que lleva ya más de 60 años ejerciendo en diversos países de la Unión Europea, Estados Unidos o Australia, y que ya se estaba realizando en España en lugares como Cataluña o Andalucía.

Estas terapias buscan un espacio «vivencial, distendido, analítico y reflexivo» en el medio natural, alejado de la rutina urbana, según la asociación. El programa se realiza en colaboración con la Asociación Gallega de Centros de Menores (AGACEME) y la Unidad de Investigación en Intervención Familiar de la Universidade da Coruña. El equipo interdisciplinar se compone de profesionales de la salud y de las ciencias sociales, como la psicología y la educación.

Así funciona

Natalia Ruiz, la directora del programa, afirma que el objetivo es ayudar a unos jóvenes que han tenido una infancia difícil y que, por diversas razones, no pueden permanecer en el núcleo familiar. «El programa mejora la autonomía y la responsabilidad individual y grupal de los chicos y las chicas. Exploran sus capacidades y aprenden a conocerse a sí mismos y a empatizar con los demás. Esto es muy importante, porque muchos de los jóvenes que están aquí no han podido aprenderlo en casa», dice.

La rutina empieza con la llegada de los protagonistas al punto de encuentro. Al no tener un centro propio para la actividad, se inicia desde un punto previamente acordado del camino que se va a recorrer. Se despiertan temprano para transitar entre 10 y 15 kilómetros cada día, en los que los responsables establecen roles entre los jóvenes (guías, encargados de buscar un sitio para acampar, etc.) y proponen actividades como escalada, yoga o un baño en el río. Cuando cae la noche, los menores pueden elegir si dormir en una tienda de campaña o al raso, además de las responsabilidades pertinentes. «Esta terapia puede marcar la diferencia para ellos. Las actividades contribuyen a hacer grupo y a aprender a gestionar las emociones. Es una forma que tienen de madurar chicos y chicas que no han podido hacerlo de la forma natural, que es con su familia», explica la directora.