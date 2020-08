El 96 % de los positivos detectados en accidentes mortales eran hombres El alcohol es la sustancia hallada con más frecuencia en los análisis forenses

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia josé manuel pan

redacción / la voz 10/08/2020 05:00 h

El alcohol al volante es cosa de hombres. Lo corrobora el último informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que analizó los restos de 766 conductores y peatones muertos en accidentes de tráfico en el 2019 en las carreteras españolas, y que indica que el 96 % de los casos con resultado toxicológico positivo correspondieron a conductores varones. El porcentaje es similar en el caso de los controles que realiza la Guardia Civil a pie de carretera. En Galicia, alrededor del 90 % de los conductores denunciados por dar positivo en alcohol o en drogas son también varones. Y esas son estadísticas que se repiten año tras año, explica Héctor Teixeira, guardia civil del Sector de Tráfico de Galicia.

Para los responsables del estudio del Instituto Nacional de Toxicología conocer la existencia de esa prevalencia de los positivos entre los hombres tiene una gran trascendencia, ya que consideran que debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de futuras campañas de prevención de accidentes. Fueron 254 los positivos hallados en los exámenes forenses, por lo que desde el Instituto Nacional de Toxicología hacen una estimación que establece que si en el período analizado solo hubieran conducido las mujeres solo habría habido diez positivos. De los resultados del estudio se desprende que casi la mitad de los conductores analizados (45,5 %) habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos, bien de manera aislada o bien en combinación. El informe trata de poner de manifiesto la negativa influencia del consumo de sustancias tóxicas antes de conducir. En el documento se advierte del «gran impacto que tiene el consumo de alcohol y de drogas en la siniestralidad».

Tasas de alcohol muy elevadas

Ese impacto viene sobre todo determinado por el alcohol, que sigue siendo la sustancia más detectada en las autopsias a conductores. Aparece en el 61 % de los análisis toxicológicos positivos, y en muchos casos en grandes cantidades, con niveles en sangre incompatibles con la conducción. El 81 % de los positivos en alcohol tenían tasas por encima de 1,2 gramos por litro de alcohol en sangre, lo que supone una intoxicación muy severa. «No podemos con el alcohol, que está estabilizado y sigue presente desde el 2012», alertó Bartolomé Vargas, fiscal de Seguridad Vial del Estado, durante la presentación del informe toxicológico. Para el fiscal, la solución a este problema debe ser multidisciplinar y contar con la implicación del sector sanitario para detectar a tiempo a quienes tienen un problema con la bebida y que no conduzcan mientras no sean sometidos a algún tratamiento.

El dato de que los hombres sean mayoría en los casos de positivos en conductores no es desconocido para Eva Muíño, coordinadora del grupo de Tráfico del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. «É unha situación que se dá sempre, tanto no tema do alcol como no resto dos penados por delitos de tráfico. É moi raro que apareza unha muller», asegura la experta, que coordina un grupo acostumbrado a trabajar con infractores de tráfico. Dice que la situación se repite en los cursos de recuperación de puntos, y que la presencia mayoritaria de hombres se dispara en los casos de reincidencia en las infracciones al volante. La psicóloga señala que «no caso dos reincidentes, dos que xa perderon o carné e entran no terreo xudicial os homes son maioría, e chégase ao 98 %».

«O rol da masculinidade»

«É algo que seguramente ten que ver coa masculinidade, con ese rol no que os homes aínda teñen que ser duros, e, no caso da condución, máis agresivos no volante», sostiene Muíño al buscar una explicación a por qué esta situación se da más en los hombres. Asegura que en las mujeres se produce el efecto contrario: «As mulleres cumprimos máis as normas, e tamén temos menos accidentes porque asumimos menos riscos. A muller asume mellor a norma, por responsabilidade, e no caso de que beba alcol non vai insistir tanto en querer conducir. Na nosa opinión, a muller asume menos riscos e acepta mellor as normas».

Varón de entre 35 y 55 años, el perfil del conductor bebido

Cerca de cuatro mil conductores han dado positivo en alcohol este año en Galicia y casi 700 superaron la tasa penal, por lo que se abrieron diligencias contra ellos y fueron citados para comparecer ante un juez. El del alcohol es un problema grave para el tráfico en el conjunto de España, pero en Galicia tiene una incidencia muy notable en la siniestralidad. «Estamos detectando muchos positivos en accidentes», comenta el guardia civil Héctor Teixeira. Pese a estar acostumbrado a lidiar con conductores borrachos en controles nocturnos, Teixeira todavía se sorprende con la cantidad de positivos por exceso de alcohol. Y no son los más jóvenes los que más infringen la norma: en Galicia, el perfil del conductor denunciado por alcoholemia es el de un varón de entre 35 y 55 años.

Siempre en caso de accidente

Hay muchas salidas de vía con daños leves en el vehículo, y cuando las patrullas llegan al lugar para prestar asistencia se encuentran con un conductor bebido. «Siempre hacemos la prueba de alcohol y la de drogas en caso de accidente, aunque las consecuencias sean leves», afirma Teixeira. Dice que los automovilistas deben saber que en caso de un siniestro siempre se va a hacer la prueba de alcohol a los conductores implicados: «Eso tiene que tenerlo claro. Cuando llegamos a un accidente siempre hacemos los test de alcohol y de drogas».

Además de esas pruebas, en Galicia la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene una presión constante sobre el consumo de alcohol al volante, con controles a todas horas y en cualquier carretera. Se diseñan dispositivos masivos en las proximidades de lugares de ocio, y otros de tipo dinámico, con menos agentes pero con mayor facilidad para el desplazamiento rápido de una zona a otra. Esta última modalidad tiene como uno de los objetivos evitar la localización del control con las aplicaciones que avisan de la presencia de las patrullas en la carretera.

El alcohol también es protagonista en muchas de las condenas que mantienen en prisión a 128 conductores en las cárceles gallegas. Todo empieza con el alcohol, ya que suele ser el primer motivo de pérdida de puntos. La reincidencia y la conducción sin carné son las que terminan con el infractor en prisión.