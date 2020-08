Ana Pontón: «Esta ten que ser a lexislatura dos grandes acordos pola reconstrución do país»

no noso país as cousas vaian mellor»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 07/08/2020 17:06 h

La portavoz nacionalista quiso, una vez finalizada la constitución de la XI legislatura del Parlamento de Galicia, dirigirse a los trabajadores de Alcoa que se manifestaban en la puerta del Pazo do Hórreo para insistir en que, tanto la Cámara gallega como las Administraciones central y autonómica, tenían que «estar á altura» para que no se perdiese «unha empresa estratéxica no noso país» ni se dejase en la calle a los trabajadores afectados.

Ana Pontón subrayó que no solo empezaba la legislatura del covid, sino también la de los acuerdos que había que tomar para luchar contra las consecuencias de la pandemia. «Un momento no que se necesita diálogo e cooperación, e esa vai ser a actitude do BNG». Pontón dijo que el grupo nacionalista, reforzado por las urnas, haría una oposición «construtiva» y de control al Gobierno autonómico, con la intención de «sumar para que no noso país as cousas vaian mellor». Y todo ello, con «alternativas» y con «propostas de futuro», porque «hai outra maneira de entender a política», recalcó. A su entender, «esta ten que ser a lexislatura dos grandes acordos pola reconstrución do país, e aí estará sempre a man tendida do BNG».