José Ramón: «Mi sueño es ser el dueño de un club»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia André Siso Zapata R.S.

06/08/2020 05:00 h

Los desafíos no están hechos para cualquiera. Muchos prefieren vivir en la comodidad que proporciona la rutina y huyen de la incertidumbre de lo novedoso. Otros, sin embargo, buscan descubrir experiencias diferentes continuamente. José Ramón González (Carreira, 1968) pertenece a este segundo grupo. Después de ser campeón de la Copa del Rey en el 1995, capitán del Dépor en la única liga de su historia, y futbolista profesional durante 15 años, los retos siguen siendo un aliciente para él: «Siempre me han apasionado las cosas nuevas, lo desconocido».

Desde que colgó las botas en el año 2001, tras una larga carrera en Deportivo, Compostela y Ourense, no ha hecho más que buscar nuevas formas de aprovechar su tiempo. No todo ha sido fácil para él desde entonces. Incluso alguien que tocó la gloria en su carrera, incluyendo varios títulos con el «Superdépor», ha sufrido el estrés de abandonar la vida que siempre había deseado: «Mi retirada fue traumática. Los primeros meses, se me caían las paredes de casa encima. Hasta que consigues adaptarte, la experiencia es terrible. Mi mujer estaba muy preocupada por mí porque no comía ni dormía. Dejar la profesión de tu vida a los 35 años es horrible», confiesa.

Cuando esa etapa de transición terminó, José Ramón se dio cuenta de que había nacido en él una pasión que nunca había imaginado. A pesar de que, junto a su hermano Fran, había estado invirtiendo en inmuebles y empresas desde su etapa como jugador, nunca se había implicado realmente en este tipo de actividades. Tras su retirada, se involucró en la innovación y la tecnología, dos cosas que le han cambiado la forma de ver la vida: «He invertido en energía solar, en tecnologías y en innovación. Hasta en una empresa de cosméticos procesados a partir de algas. Incluso eso me resulta interesante. Me gusta explorar todo lo posible», dice.

A pesar de esto, José Ramón se sigue viendo, en el futuro, más vinculado al fútbol que a los negocios: «Sigo como representante de futbolistas y ayudando en lo que puedo. El fútbol es mi pasión y siempre lo será. Lo de las empresas es una forma divertida de ahorrar el dinero, pero nada más». Además, durante su tiempo libre, asegura que le gusta desconectar con «cine clásico y música», aunque el fútbol nunca desaparezca completamente de su mente.

Con respecto a la situación de sus exequipos, tiene sensaciones encontradas: «Es una verdadera pena lo que están haciendo con el Dépor. Una ciudad y un equipo que enamoraron a tanta gente merecen mucho más. Y estoy contento por el Compos, aunque no se deben conformar. Su lugar está en Segunda». Finalmente, mezclando fútbol y negocios, José Ramón no cierra ninguna puerta. «Mi sueño es ser el dueño de un club. Ahora mismo es imposible, pero, en el futuro, nunca se sabe...», deja caer.

Fui

Capitán del Deportivo y jugador del Compostela

Soy

Representante de futbolistas e inversor en tecnología e innovación