Escaños separados por mamparas y tribuna sin invitados para la constitución este viernes del nuevo Parlamento gallego

Redacción 05/08/2020 15:39 h

El nuevo Parlamento gallego, salido de las elecciones del pasado 12 de julio, se constituirá este viernes en una sesión atípica. Las medidas de protección frente al coronavirus han llevado a decidir que no haya invitados en la tribuna de O Hórreo. Pero además, la fotografía de los 75 diputados en sus escaños también será atípica, porque estarán separados entre sí por mamparas.

En el acto del viernes, informa Europa Press, no se esperan los habituales 'corrillos' que dejan una imagen festiva en los pasillos del Pazo do Hórreo. Tampoco se aguardan los besos y abrazos entre asistentes y familiares que acuden, en algunos casos por primera vez, a este acto de constitución y toma de posesión del cargo, y que esta vez no podrán hacerlo.

En este escenario, la fotografía será la de una tribuna que quedará vacía, ya que no se permitirán invitados en ella. Por tanto, tampoco asistirán al acto cargos de otras instituciones o exparlamentarios, parte de la postal tradicional de la constitución de la Cámara, que nació en 1981 en el Pazo de Xelmírez.

La estampa dentro del Pazo do Hórreo es ahora la de un hemiciclo con mamparas, lo cual también dificultará los habituales comentarios entre los diputados, un contacto directo que, más que nunca, tendrá que ser sustituido por las nuevas tecnologías. Será difícil, pues, observar un trasiego de papeles o notas entre los escaños, e incluso algunas llegadas a través de los ujieres desde fuera del hemiciclo. Y habrá que ver como se resuelven actuaciones de los diputados como el derecho de aportar documentación ante la Presidencia de la Cámara durante los plenos, una de las cuestiones que se irá resolviendo con la puesta en marcha de la legislatura.

Todos los diputados acreditados

Por otro lado, fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que los 75 diputados de la XI Legislatura -42 del PPdeG, 19 del BNG y 14 del PSdeG- ya han formalizado sus credenciales como miembros de la Cámara gallega, un trámite que han dado por concluido con dos días de margen antes de la constitución del nuevo hemiciclo gallego.

Con 35 caras nuevas con respecto al 2016 arrancará esta sesión, pero es previsible que el nombramiento de los miembros del Gobierno y altos cargos haga mover las listas populares. Los 75 del hemiciclo actual ya han dejado sus datos en el registro general del Parlamento, en el que también tienen que depositar sus declaraciones de bienes y patrimoniales.

Así las cosas, a las 11,00 horas del viernes arrancará este inédito en su imagen pleno para constituir la próxima cámara con la configuración de la mesa de edad, que se hará por llamamiento del letrado oficial mayor. La elección de los miembros del órgano rector de la cámara estará presidida por el diputado del BNG Xosé Luís 'Mini' Rivas, asistido por sus compañeros de filas más jóvenes: Daniel Castro (número dos por Lugo, nacido en 1996) y Paulo Ríos 'Kai', secretario xeral de Galiza Nova (número 6 por Pontevedra, nacido en 1993).