Un recurso de inconstitucionalidad amenaza el acuerdo sobre el uso de los remanentes de los concellos

La Voz de Galicia Susana Luaña M. P. V.

04/08/2020 12:10 h

Los alcaldes gallegos del PP creen que el acuerdo alcanzado el lunes en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) supone «a ruptura do municipalismo» y el fin de una tendencia histórica en el seno de la FEMP, que siempre se había caracterizado por el consenso. Por eso, el PP no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un acuerdo por el que los concellos entregarán al Gobierno central sus remanentes de Tesorería para que el Estado se los devuelva en un plazo de diez años, participando a cambio de un fondo de 5.000 millones de euros de los presupuestos generales este año y el próximo, que podrán gastar bajo una serie de condiciones. Acuerdo que, por otra parte, se aprobó con el voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero, para romper el empate resultante de los doce votos a favor del PSOE frente a los doce votos en contra del PP, Ciudadanos y el PdeCAT, además de la abstención de Unidas Podemos.

En representación de los concellos y las provincias gallegas, en una rueda de prensa en la que intervinieron el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, el vicepresidente de la Fegamp y alcalde de Cervo, Alfonso Villares, y los alcaldes de Porto do Son y Lalín, Luis Oujo y Xosé Crespo, respectivamente, el PP gallego dejó clara su intención de «chegar ata o final» para romper un acuerdo adoptado de «mala fe» y que, a entender de los populares, «é unha absoluta vergoña».

Baltar acusó a Pedro Sánchez de utilizar al alcalde de Vigo como «tonto útil» y subrayó que lo ocurrido el lunes no fue un acuerdo de la FEMP sino «un acordo dos alcaldes socialistas». Por su parte, el alcalde de Cervo recordó que desde las Administraciones locales se había dicho que no se quería «ningún tipo de tutelas» de los demás órganos de gobierno y que, con esta imposición del Gobierno central, se pretende «incautar» unos remanentes resultado «da boa xestión dos concellos» y que son «os cartos dos nosos veciños». A entender de Villares, «o Goberno central non pode utilizar os remanentes dos municipios para tapar a súa mala xestión».

Xosé Crespo admitió que, si no se corrige el texto, a los concellos no les va a quedar otra opción que firmarlo porque, lo contrario, sería quedar sin nada. Por eso puso en duda que sea realmente voluntario: «Non vai quedar máis remedio que ir ao matadoiro», dijo. El alcalde de Porto do Son recordó que los ayuntamientos se van a ver obligados a asumir gastos a los que no pueden hacer frente, como la limpieza de los colegios o la compra de mascarillas y que llevan años reclamando que se modifiquen las reglas del gasto municipal porque, durante muchos años, no se les permitió hacer uso del superávit, teniendo «compromisos adquiridos cos veciños».

Firma de Sánchez y Caballero en Moncloa

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, han rubricado este martes en La Moncloa el acuerdo sobre el uso de los remanentes municipales aprobado ayer entre polémica en la junta de gobierno de la Federación.

Entre sonrisas y disparos de flashes, y acompañados por las ministras de Hacienda y Política Territorial, María Jesús Montero y Carolina Darias, los dos políticos han firmado los documentos que establecen que los ayuntamientos podrán prestar al Estado de manera voluntaria sus ahorros, a cambio de participar entre este año y el que viene de hasta 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado a fondo perdido. Ambos políticos han asegurado que el firmado es un «buen acuerdo». Este mismo martes recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros.

El acto, que ha durado unos minutos, se ha transmitido en directo en la cuenta de Twitter de La Moncloa. En su perfil de la misma red social, el presidente del Gobierno ha colgado un vídeo con el momento de la firma, en el que asegura que se trata de un acuerdo «clave» para impulsar «también desde los ayuntamientos la recuperación del país» y «dotar a los pueblos y ciudades de los recursos necesarios para que puedan paliar los efectos del covid-19».

También la cuenta de la FEMP ha dado trascendencia al acto, publicando varias fotografías del mismo. Tras la firma, Abel Caballero insistió en que «nunca se firmó un acuerdo de esta envergadura entre la FEMP y el Gobierno».