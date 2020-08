La negativa de varios grupos complica la aprobación del acuerdo del superávit

0

La Voz de Galicia mónica p. vilar s. luaña

redacción / la voz 05/08/2020 05:00 h

Gobierno central y FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) rubricaron el martes el polémico acuerdo que permitirá a los ayuntamientos poner sus ahorros a disposición del Estado a cambio de participar en un fondo de hasta 5.000 millones de euros. Pero ese pacto aún tendrá que ser convalidado en el Congreso. Y todo apunta a que no será fácil. A la oposición de PP, Ciudadanos y PDeCat, manifestada directamente con su voto negativo en la FEMP, no dejan de sumarse críticas de otras fuerzas con representación parlamentaria. Desde Galicia, el BNG ya ha advertido que su diputado Néstor Rego votará en contra de lo que consideran una «apropiación» de los remanentes municipales.

El PSOE tampoco podrá contar con otro de los votos que en enero dio la investidura a Pedro Sánchez, el de Nueva Canarias, que ya anunció su rechazo a una decisión que «resquebraja el municipalismo». Esquerra, con doce escaños, ha tildado de «nefasto» el acuerdo para «recentralizar» recursos y «financiar la mala gestión» del Ejecutivo. Por su parte, Joan Baldoví, único representante de Compromís, lo calificó de «atentado» y anunció su voto en contra una vez llegue al Congreso. Mientras que desde el Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla tachó el acuerdo de «impresentable»

Otras fuerzas presencia en el hemiciclo, como Navarra Suma, Coalición Canaria o Foro también manifestaron su rechazo a la solución pactada para usar los remanentes municipales

Recurso del PP gallego

Los alcaldes gallegos del PP creen que el acuerdo alcanzado en el seno de la (FEMP) supone «a ruptura do municipalismo» y anuncian que su intención de «chegar ata o final» para romper un acuerdo adoptado de «mala fe». Por ello, no descartan la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el pacto. Así lo explicaron ayer en rueda de prensa varios cargos populares, entre ellos el presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, que acusó a Sánchez de utilizar al alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, como «tonto útil» para sacar adelante su propuesta. Por su parte, el alcalde de Lalín Xosé Crespo admitió que, si no se corrige el texto, a los concellos no les va a quedar otra opción que firmarlo si no quieren quedarse sin nada. Por eso puso en duda que sea realmente voluntario: «Non vai quedar máis remedio que ir ao matadoiro», remachó.