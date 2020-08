Gonzalo Caballero no se resigna y sigue aspirando a ser «alternativa de progreso ao PP»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 04/08/2020 13:54 h

Gonzalo Caballero no se resigna a los resultados electorales que dejaron al PSdeG como tercera fuerza en Galicia y sigue aspirando a ser «alternativa de progreso ao PP». Lo dijo, tres días antes de que arranque la undécima legislatura, ante las escaleras del Pazo do Hórreo en el que se reunieron los catorce diputados socialistas para hacerse la foto de familia y mantener su primer encuentro con el fin de organizar el trabajo parlamentario que el grupo desarrollará en los próximos cuatro años. El líder de los socialistas gallegos se comprometió a hacer una oposición «leal pero contundente» y a ponerse al servicio de los gallegos: «Alí onde exista unha inquedanza, unha preocupación, un problema, aí estaremos sendo a voz da cidadadanía galega que non se resigna», aseguró. Adelantó, además, que el trabajo parlamentario del PSdeG se centrará en dos ejes fundamentales: la lucha contra la pandemia y la lucha contra la crisis económica ocasionada por la pandemia.