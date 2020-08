El BNG pide «un acordo de país» para el reparto de los fondos de recuperación que Galicia recibirá de la UE

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 03/08/2020 13:49 h

El BNG le pide al presidente de la Xunta que reúna a los partidos con representación parlamentaria para alcanzar un «acordo de país» sobre el reparto de los fondos de la Unión Europea para la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. A entender de la portavoz del Bloque en Bruselas, Ana Miranda, es fundamental que Galicia diseñe cuanto antes en qué quiere invertir esos fondos y sepa cuánto le corresponde para no quedarse atrás respecto a otras comunidades. Miranda subrayó que el 70 % de los 140.000 millones que le corresponden a España tienen que estar invertidos en dos años, y el 30 % restante, comprometido en el 2023, de ahí la necesidad de diseñar cuanto antes los proyectos que se deberán presentar, y todo ello, sin perder cuota en fondos tradicionales como el PAC. «Vai haber grandes recortes en desenvolvemento rural, entre o 7 e o 10 %», advirtió. «Pero estamos a velas vir, porque no fondo de recuperación aínda non hai unha demanda de Feijoo».

Para la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, el presidente de la Xunta fue a la conferencia de presidentes «de brazos cruzados» y regresó también sin una propuesta clara. Rodil advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno estatal gestione directamente los fondos sin contar con las comunidades autonómicas, desde una posición centralista que el BNG rechaza porque «Galicia co centralismo sempre sae perdendo».

Los nacionalistas piden, por lo tanto, un acuerdo de país en el que se escuchen también las propuestas de la oposición para la reconstrucción de Galicia tras la pandemia. El BNG, de hecho, ya adelantó cúales son sus prioridades, con una apuesta decidida por la economía verde y la digitalización, por reforzar el papel de lo público y por recuperar el rural y aspirar a un mayor equilibrio territorial.

El futuro de Alcoa

Olalla Rodil recordó que hoy era un día decisivo para el futuro de Alcoa y se preguntó dónde estaba el presidente de la Xunta. «Que ten que pasar para que Feijoo sente na mesa», inquirió la diputada electa del BNG. Los nacionalistas siguen apostando por la nacionalización de la empresa porque, a su entender, que haya aparecido un comprador «non pode servir de escusa para que as Administracións autonómica e estatal se poñan de perfil». Rodil subrayó que hay instrumentos desde la Xunta y desde el Gobierno central para intervenir Alcoa e impedir que se paren las cubas, y reclamó medidas contundentes «para acabar co espolio enerxético do país».