La socialista Ana Prieto reprocha a Vox en el Congreso los insultos a Castelao

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La voz 30/07/2020 14:21 h

La diputada socialista por Lugo Ana Prieto ha cargado en el Congreso contra los representantes de Vox durante la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa ante la Comisión de Sanidad para actualizar la información sobre la situación y las medidas adoptadas en relación al covid-19. En su intervención, Prieto se ha dirigido a la diputada de Vox Rocío de Merr reprochándole que su partido mantenga un «discurso del odio» y recordándole los insultos del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, a Emilio Castelao.

«Ustedes vinieron a mi tierra, a Galicia, a denostar a Castelao. Y Castelao en Sempre en Galiza escribió unas frases que les quiero dedicar a ustedes», ha señalado.

«Fuxide sempre dos parvos. Non vos arrimades a eles, porque poden roubaros algo da vosa razón e transmitirovos a sua parvada. Deixadeos pasear, falar, danzar e medrar no seu mundo. E se algún parvo chega a ser autoridade non mostredes asombro, porque son cousas do sistema que combatimos e dos tempos en que nos cadrou vivir», ha leído la diputada, citando el texto en gallego escrito por el padre del nacionalismo gallego.

Durante la campaña electoral, Ortega Smith cargó contra Alberto Núñez Feijoo citando a Castelao. «Tanto homenaje todos los años a ese racista, antiespañol y xenófobo de Castelao se le ha pegado tanto que va a haber que llamarle Alberto Feijoo Castelao», profirió el dirigente de Vox