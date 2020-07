El presidente del TSXG, sobre la Pokémon: «Las causas largas dañan la imagen de la Justicia»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 31/07/2020 05:00 h

«No puedo valorar una decisión jurisdiccional, pero lo que sí es cierto es que la larga duración de las causas, aun asumiendo su complejidad, daña la imagen de la Justicia». Así respondió este jueves en A Coruña el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, a la pregunta sobre el auto de la Audiencia Provincial de Lugo que corrige a Pilar de Lara y que ordena repartir en los juzgados correspondientes las 32 causas del caso Pokémon. En esta instrucción judicial se investiga un delito de tráfico de influencias relacionado con una supuesta trama de adjudicaciones de contratos y servicios públicos a cambio de mordidas a políticos y funcionarios.

Con esa resolución, la Audiencia de Lugo acepta el recurso de apelación del fiscal en el que pide que cada uno de los 32 asuntos se reparta en los juzgados competentes, algo que había rechazado el pasado enero De Lara, solo unos días antes de verse obligada a dejar su cargo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo para cumplir la sanción de siete meses y un día que le impuso el Consejo General del Poder Judicial por una falta muy grave de desatención y retraso injustificado en el proceso. Esa sanción conlleva la pérdida de destino, con lo que De Lara ya no podrá regresar al mismo juzgado.

El presidente del Tribunal Superior, que compareció ante los medios de comunicación para presentar la memoria judicial de Galicia del 2019, se refirió también a las personas que se encuentran imputadas en una causa tan larga como la Pokémon, iniciada en el año 2011. Castroverde advirtió que «las imputaciones que duran tanto tiempo no son convenientes. Por supuesto, no lo son para las personas que las sufren, pero tampoco para la propia dinámica de la Justicia».

El presidente del alto tribunal gallego no quiso referirse de forma concreta al juzgado que dirigía Pilar de Lara ni a la instrucción judicial de la operación Pokémon, ni tampoco a la decisión de la Audiencia Provincial de Lugo que ordena el despiece de las causas, pero sí aseguró que, «en general, para cualquier presidente de un tribunal superior, la idea es que las causas no alcancen tantos años de duración».

Más de 250 imputados

En la resolución por la que acepta la tesis de la Fiscalía de no acumular las causas, la Audiencia Provincial de Lugo tiene en cuenta el elevado número de personas que aparecen como investigadas en la instrucción del caso Pokémon, y advierte de la «práctica imposibilidad de abarcar en un solo procedimiento el enjuiciamiento de más de 250 investigados o las múltiples tramas que supondrían la inoperancia del juicio».