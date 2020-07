Hacienda ingresa a Galicia 675 millones del fondo covid y la liquidación del 2018

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción la voz

31/07/2020 05:00 h

El Ministerio de Hacienda abonó ayer a Galicia un total de 675,56 millones de euros. Una parte de esa inyección de liquidez, en concreto 407,45 millones de euros, responde a la liquidación definitiva de la financiación autonómica del 2018 (la diferencia entre la recaudación del IVA y del IRPF del ejercicio que sale a devolver a las comunidades). Una cantidad que ya correspondía a la comunidad, y cuyo ingreso se realiza de manera habitual en el mes de julio.

El resto del dinero corresponde al ingreso del primer tramo del fondo covid para las comunidades autónomas, que en el caso gallego asciende a 268,11 millones de euros. Una cifra que desde la Xunta han considerado escasa, y al menos 80 millones por debajo de lo que calculaban que debería tocarle a Galicia de no haberse rebajado el peso de los criterios poblacionales en el reparto.

Fondos europeos

El presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, reiteró ayer en la rueda de prensa tras la reunión del Consello su disconformidad con la distribución del fondo covid, señalando que los criterios utilizados no son compartidos por la «inmensa maioría» de las comunidades «menos dous ou tres que saíron beneficiadas». Por eso, el mandatario gallego entiende que la fórmula «improvisada» para repartir el fondo estatal «non pode repetirse» en lo que toca a las asignaciones del fondo europeo de reconstrucción. Una cuestión que se abordará hoy en la Conferencia de Presidentes que se celebra en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

Según avanzó, Feijoo defenderá en ese encuentro que la distribución de los 140.000 millones que Europa ha asignado a España se negocie con las comunidades autónomas y que para su reparto se utilicen los mismos criterios que se usan para fijar la financiación autonómica.

No es la única reclamación económica que el presidente gallego lleva a la reunión. Ante Pedro Sánchez y el resto de líderes autonómicos, Feijoo reclamará también información sobre el marco presupuestario del próximo año, ya que todavía se desconocen los parámetros que marcarán la elaboración de las cuentas para el 2021, tales como la regla de gasto, la previsión de déficit público o las entregas a cuenta.

«Todas as contas públicas das administracións españolas, locais, provinciais, están bloqueadas por falta de coñecemento das magnitudes macroeconómicas do 2021», denunció Feijoo, que habló de una situación «inédita» y se quejó de estar «a ciegas» de cara a diseñar las cuentas del próximo ejercicio. Una tarea que deberá afrontar en cuanto tome posesión oficial del cargo que revalidó el pasado 12 de julio y conforme su nuevo gabinete. «Estamos nunha pandemia de enorme impacto económico e non ter política orzamentaria no mes de agosto é inaudito», insistió en su rueda de prensa de este jueves.

«Máxima esixencia»

Para reforzar la posición de Galicia ante el reparto del fondo europeo de reconstrucción, la portavoz nacional del BNG Ana Pontón propuso ayer alcanzar un acuerdo «de país». La nacionalista reclamó a Feijoo «máxima esixencia ante Madrid, sen caer na confrontación estéril» para lograr que Galicia reciba el dinero que le corresponda. «Necesítase unha posición de fortaleza de Galicia, non vale ir de brazos cruzados a escoitar o que teñen que dicir en Madrid, non é un bo punto de partida para evitar unha nova discriminación como a dos recursos vinculados ao covid», incidió. Y propuso que, tras la Conferencia de Presidentes, Feijoo convoque a los representantes de la oposición para explicar cuál es la propuesta del Gobierno gallego y escuchar las aportaciones del resto de fuerzas.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, reclamó a Núñez Feijoo que acuda a la reunión de hoy con voluntad de «cooperar» y abandonando «la línea de confrontación».