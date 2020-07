Estefanía Hernández, excampeona de taekuondo: «Di clases, cuidé niños, limpié casas...»

0

La Voz de Galicia alexandre centeno

30/07/2020 05:00 h

Hay deportistas a los que les es suficiente con su talento personal para alcanzar la gloria. Otros, menos agraciados, logran el éxito gracias a su esfuerzo. Y luego está Estefanía Hernández (A Coruña, 1985), a la que a pesar de contar con una genética y unas virtudes extraordinarias para el taekuondo, la fortuna le fue tan esquiva, en forma de lesiones, que durante años tuvo que multiplicar sus esfuerzos para triunfar.

Las cuatro operaciones que lleva en sus rodillas y las dos de sus tobillos son la mejor demostración del sufrimiento que ha marcado su carrera y el motivo de su retirada hace ahora nueve años, cuando solo tenía 26.

La carrera deportiva de una de las taekuondistas gallegas con mejor palmarés de la historia alcanzó el cielo cuando el 12 de abril del 2008 subía a lo más alto del podio del Campeonato de Europa absoluto. Fue después de casi retirarse en un período de tres años de inactividad debido a sus problemas físicos. Acto seguido llegaron más éxitos, con tres años más en la élite internacional, formando parte de forma continua de la selección española.

Doce años después, Estefanía Hernández prefiere no echar en exceso la vista atrás. Solo lo justo para sentirse orgullosa de lo vivido y lo logrado. «Son cosas bonitas, pero pasó mucho tiempo y no creo que sea bueno vivir solo de los recuerdos», explica. Años en los que, tras su retirada en el 2011, se encontró con la dura realidad del deporte minoritario. «Mientras estás ahí arriba vas viviendo al día con las ayudas. Ahora, quizá haya alguna más. En mi época no. Y al retirarme, se juntó todo. Por una parte, fue uno de los momentos más duros de mi vida. Peor que las lesiones. Porque sabes que el problema físico con trabajo y esfuerzo se supera. Pero el taekuondo era mi vida y se acababa».

Aun cuando durante su etapa en activo no dejó de formarse (es educadora social) y posteriormente siguió estudiando (un máster en Inclusión, un ciclo de Administración y Finanzas, Recursos Humanos...), la reinserción laboral no le resultó sencilla.

«Di clases extraescolares, cuidé niños, di cambio en un salón de apuestas, trabajé de dependienta, limpié casas... Y ahora soy técnica social en teleasistencia en Cruz Roja», relata la campeona de Europa.

Una trayectoria laboral que tuvo que labrarse ella sola. «Cuando te retiras, el teléfono deja de sonar. Ahora, parece que se está ayudando un poco. El año pasado, José Fernández, excompañero de equipo, se puso en contacto conmigo porque estaba cubriendo un puesto de técnico y había ayudas para los DGAN (Deportistas Galegos de Alto Nivel) a la hora de buscar trabajo, hacer currículos... Y cuando llegó la titular siguió haciéndome un seguimiento. Pero, bueno, falta mucho».

Pese a todo, mira al frente y sonríe. «Fui feliz compitiendo y ahora lo soy haciendo otras cosas. La vida hay que intentar mirarla desde el lado positivo», enfatiza mientras se prepara para salir a entrenarse. El atletismo amateur es ahora la afición que comparte con su padre.

