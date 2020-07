Los ayuntamientos avisan de que no pueden asumir todas las exigencias de limpieza que marca el protocolo de vuelta al colegio

0

29/07/2020 16:29 h

El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) Alberto Varela ha trasladado este miércoles a la conselleira de Educación en funciones, Carmen Pomar, el malestar de los municipios gallegos respecto al Protocolo elaborado por la Xunta para el próximo curso escolar marcado por el covid-19.

Varela y Pomar mantuvieron una reunión para abordar la gestión de la limpieza de los centros a partir de septiembre, responsabilidad que en infantil y primaria recae sobre los ayuntamientos. El máximo responsable de la Fegamp trasladó a la conselleira la imposibilidad de que los concellos asuman todas las tareas fijadas por la Xunta para el mantenimiento de los centros educativos, dado que el protocolo aumenta de manera «importante» las «cargas» de limpieza y desinfecciones que deben soportar las administraciones locales.

La Fegamp considera que la Xunta sería la autoridad competente para hacerse cargo de estas tareas, toda vez que tiene las responsabilidades en materia de educación y de sanidad. Y apuntan que si esos trabajos acaban recayendo sobre los ayuntamientos, el Ejecutivo gallego debería transferir «de forma inmediata» los fondos necesarios para financiar las «labores extraordinarias que están asumiendo con el mantenimiento de los centros de enseñanza».

La Xunta no ha aceptado esa solución, por lo que lreunión de este miércoles no resultó satisfactoria para el representante de las administraciones locales, que la consideró «buena en las formas, pero muy mala en el fondo». Según Varela, la conselleira les comunicó que «por parte de la Comunidad autónoma no se van a destinar fondos para compensar a los ayuntamientos en estos deberes».