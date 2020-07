Hacienda descarta que haya alternativas al plan que propone para el uso del superávit

0

La Voz de Galicia

29/07/2020 05:00 h

El Ministerio de Hacienda espera cerrar esta semana el acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para movilizar 5.000 millones de euros de sus remanentes. Tras semanas de negociaciones, Hacienda entregará hoy al presidente de la FEMP, Abel Caballero, alcalde Vigo, un tercer y último borrador, que, en palabras de la ministra María Jesús Montero, no difiere «en lo sustancial» del acuerdo inicial, que no gustó a los alcaldes y que recurría a una fórmula «imaginativa»: que los ayuntamientos voluntariamente constituyan un préstamo a favor del Estado por el importe de su superávit.

«Ojalá en la próxima reunión de la Federación de Municipios se vote el desarrollo de esta propuesta, porque no hay alternativa a no hacerlo», indicó la ministra en referencia a esa Junta extraordinaria, pendiente de convocar pero que fuentes cercanas a la negociación, consultadas por Efe, sitúan el próximo jueves. Ayer Caballero declaró que este borrador no figuraba como asunto en la reunión de la junta de gobierno de la FEMP celebrada ese mismo día, porque así lo decidió hace diez días, y que también se aprobó que la validación del acuerdo con Hacienda se trataría en la junta de gobierno extraordinaria.

Montero dijo ayer, tras el consejo de ministros, que la propuesta del Gobierno es «el único instrumento» que encontró para que los ayuntamientos «tengan un papel protagonista en la reconstrucción» y puedan participar en la agenda urbana. Esta tercera propuesta liberaría 5.000 millones de euros en dos tiempos: 2.000 este año y 3.000 en el 2021. El importe restante del préstamo se devolverá en 10 años. Los ayuntamientos podrán destinar el dinero a la agenda urbana y de movilidad sostenible, política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia y cultura. Además, permite a los ayuntamientos no incurrir en déficit, «y es el propio Gobierno de España el que lo asume para que ese dinero lo puedan emplear las Administraciones locales».

Reclaman un fondo específico

Tras acordarlo en la reunión ordinaria celebrada ayer, la FEMP elevará a los grupos políticos una propuesta de enmienda para que la norma que regule el ingreso mínimo vital (IMV) contemple un fondo específico que vaya destinado a sufragar los gastos que su gestión ocasione a los ayuntamientos. Caballero defendió que la participación de los ayuntamientos en el IMV va a ocasionar un coste que es preciso «calibrar y reclamar».