El grupo parlamentario del BNG se presenta prometiendo una oposición «rigorosa e a pé de rúa» para «levantar Galicia»

Ana Pontón y el resto de diputados electos del BNG posan en el Pazo do Hórreo antes de celebrar la primera reunion del grupo parlamentario nacionalista

La Voz de Galicia La Voz

28/07/2020 14:22 h

El grupo parlamentario del BNG surgido de las elecciones del pasado doce de julio se ha presentado este martes destacando que afrontará la nueva legislatura como primera fuerza de la oposición, al haber logrado 19 escaños (trece más que en la legislatura anterior) frente a los 14 del PSdeG. Desde ese papel, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha asegurado que el trabajo de su grupo se centrará en «achegar ideas para levantar Galicia», especialmente tras el golpe sufrido por la crisis sanitaria del coronavirus y sus repercusiones económicas.

«Afrontamos o gran reto de traballar sendo a segunda forza do país e coa convicción de que temos xente preparada e formada que ten todo o rigor e o entusiasmo no momento en que é máis importante ca nunca que todos poñamos o noso grao de area», señaló Pontón a la prensa antes de celebrar la primera reunión del grupo parlamentario socialista en el Pazo do Hórreo.

La líder nacionalista anunció que el BNG hará una oposición «rigorosa e a pé de rúa», aportando «solucións aos cidadáns» y sin perder de vista la situación de emergencia sanitaria y «a emerxencia social e a crise económica á que hai que facer fronte». Y colocó la pelota en el tejado del PPdeG al señalar que «todo depende de que quen ten a maioría quera recoller esas ideas e a necesidade dun cambio ante a crise económica e social que temos ante nós».

Trece caras nueves y más mujeres que hombres

Pontón destacó que, por tercera legislatura consecutiva, el grupo parlamentario del BNG estará compuesto por más mujeres (11) que hombres (8), lo que en su opinión «exemplifica a aposta pola participación das mulleres e representa esa ambición dun país que avance cara a igualdade». Resaltó también que la formación cuenta con «moita xente nova», toda vez que trece de sus diputados se estrenarán en la cámara gallega cuando el próximo viernes 7 de agosto arranque su undécima legislatura.

Prioridades por sectores

Según avanzó la líder nacionalista, en materia sanitaria la prioridad para el BNG será un plan de refuerzo de la atención primaria, a la que consideran «moi debilitada» en los últimos años y necesitada de «moito máis persoal para enfrontar os rebrotes e poder facer un seguimento dos mesmos».

En el plano económico, Pontón apuntó cuatro prioridades: impedir la destrucción de empleo en el caso de Alcoa, apostando por la nacionalización; poner fin al «expolio enerxético» de la comunidad; crear un plan de rescate para sectores como el comercio o el turismo; y buscar «un acordo de país por un reparto xusto» de los fondos de emergencia de la Unión Europea en el que Galicia «non sexa discriminada».