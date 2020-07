El rey apela a una Europa «solidaria» para enfrentar la crisis del coronavirus

0

La Voz de Galicia

25/07/2020

Es este un año atípico y las tradiciones más antiguas también han tenido que adaptarse a las circunstancias. Con puntualidad y acompañados, entre otras autoridades, por la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, los Reyes han presidido una Ofrenda al Apóstol marcada por el coronavirus, y las consecuencias de la pandemia han centrado el discurso del rey, que ha hecho un llamamiento a fortalecer los valores de «fraternidad y unidad» para aminorar el impacto de la crisis y a la puesta en marcha de medidas en una Europa «solidaria» para seguir «caminando juntos con mayor seguridad y mayor solidez».

«La crisis sanitaria provocada por el covid-19 deja miles de víctimas cuyo recuerdo debe acompañarnos siempre, y también situaciones angustiosas por el confinamiento», ha subrayado Felipe VI, que ha tenido también un recuerdo especial para «el impagable sacrificio de ciudadanos de todas las esferas de actividad, que combinaron la entrega sin límites con una profesionalidad extraordinaria».

Una vez pasados los peores momentos, en los que «España actuó al unísono y españoles geográficamente distantes se sintieron unidos en una causa común, en una lucha compartida», el espíritu de unidad y solidaridad debe prevalecer ahora para «afrontar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, que requieren de una unidad profunda en torno a nuestros valores compartidos y un compromiso firme con la búsqueda del bienestar común».

El rey ha lanzado un mensaje de fuerza al conjunto de la ciudadanía, al recordar que «las dificultades que afrontamos tienen formulaciones propias y, sin embargo, no son inéditas. Antes que nosotros, los hombres y mujeres que nos precedieron sufrieron desazón y en ocasión perdieron la fe en el logro de sus objetivos», pero la prueba de que no se rindieron está «en el país que nos han legado» una sociedad «con voluntad, con capacidad y con carácter para dar respuesta a los desafíos» a los que se enfrenta, que hoy «son enormes y no solo afectan a la salud y la economía, sino también a la confianza de las personas en el futuro» que, para mucha gente «puede dejar de ser un hogar acogedor para convertirse en un horizonte incierto».

«La gesta jacobea nos enseña que son las ideas de fraternidad las que mejor germinan en el espíritu de los pueblos, moviéndonos hacia grandes logros. Hoy ese logro consiste en ser capaces de aminorar el impacto de esta crisis sin merma de la solidaridad entre personas y territorios que los españoles consagramos en nuestra Constitución», ha dicho Felipe VI. En ese viaje, España no está sola, sino que debe apoyarse en la Unión Europea, que es «la construcción política, social y económica más importante de la historia» no solo por sus logros materiales, sino sobre todo por «la preservación de los valores democráticos consustanciales con la dignidad humana».

También Europa, en estos tiempos de incertidumbre, se enfrenta al reto de «salvaguardar esos valores y consolidar y avanzar en ese proyecto compartido, al tiempo que se responde con prontitud y eficacia a la crisis derivada de la pandemia» mediante medidas solidarias, «que nos permitan caminar con mayor seguridad y mayor solidez».

«Cada un de nós ten un papel que xogar neste desafío», ha dicho Felipe VI, que durante la ofrenda también ha querido reconocer el «compromiso de Galicia co autogoberno e coa nosa España tan diversa e plural, así como o pleno desenvolvemento da democracia pese ás dificultades dos últimos meses».

«Hacemos esta ofrenda en representación de un pueblo que ha realizado grandes gestas, grandes aportaciones al mundo» y que al mismo tiempo «ha sabido superar las adversidades que el destino le ha deparado» y la Corona tiene el deber y la vocación de «ser punto de encuentro que permita recorrer unidos y en libertad el Camino por el que discurre nuestra historia», ha concluido el rey.

También la homilía del arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha estado centrada en los tiempos convulsos que vive el mundo. « Las epidemias no están hechas a nuestra medida, por lo tanto las consideramos como un mal sueño del que esperamos despertar». La crisis sanitaria está «haciéndonos salir de la burbuja en que parecía que todo lo teníamos controlado, para caer en la cuenta de lo esencial de la vida y de la urgencia de ayudarnos mutuamente».

El mensaje de solidaridad, de cooperación y de renuncia al individualismo ha estado presente durante todo el discurso del arzobispo, que ha pedido la ayuda del apóstol Santiago «para superar esta pandemia y librarnos de otra no menos hiriente en la condición humana como es una vida sin sentido, sin esperanza y sin amor» y ha recordado que no debemos renunciar a logros como «la unidad en la colaboración, la reconciliación ante el enfrentamiento, la libertad, el respeto a los derechos y la responsabilidad ante los deberes, la inquebrantable defensa de la dignidad humana, la solidaridad y la cultura del cuidado común» en «en una Europa que ha nacido peregrinando en torno a la memoria del apóstol Santiago».

«Intercede polos nosos gobernantes para que saiban encontrar, en diálogo sereno e respectuoso coa verdade, solucións aos auténticos problemas que nos preocupan, e por todas aquelas persoas que están ofrecendo os seus mellores esforzos para responder ás esixencias dos demais», ha pedido Julián Barrio, que también ha tenido un recuerdo para las víctimas del coronavirus y también para las que murieron hace siete años en el accidente del Alvia