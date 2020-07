«Levo case cen Camiños encima»

0

Redacción 25/07/2020 20:06 h

«Boto de menos o Camiño. Sinto a necesidade de encher de Camiño os meus pulmóns e a miña alma!», así explica Manolo Hernández o desexo que ten de volver facer unha nova ruta xacobea. Porque a este veterano peregrino, que xa ten 94 camiños nos seus pés, non o para nin o covid. A principios de marzo recibiu a súa última compostela e ao pouco tempo contraeu a enfermidade. Superouna e o decano do Colexio de Avogados de Sabadell xa está a pleno rendemento nas súas tarefas diarias, pero recoñece que aínda sofre consecuencias físicas que lle impiden facer un percorrido nas condicións ás que estaba afeito. Por iso decidiu aprazar o seu Camiño 95: «Preferín recuperarme mellor e probalo o próximo mes de setembro».

Os que coñecemos a este apaixonado peregrino sabemos que non tardará moito en percorrer os camiños que o conducen a Compostela: «Que conste que a forza física e mental que dá o Camiño axudoume a superar o peor do covid-19», afirma despois de lembrar que na súa última peregrinación, fixo os cen quilómetros de rigor desde O Porriño dun tirón, en tan só 19 horas e 53 minutos. Saíu de noite, que é como a el máis lle gusta camiñar, e a seguinte parada que fixo foi cando puxo un pé en Santiago: «Ás seis da mañá cheguei a Pontevedra e a idea era que no momento que estivese canso, pararía a descansar porque tiña que estar en Santiago o venres pola tarde e tiña tempo dabondo. Pero íame atopando e seguín camiñando. O certo é que ao final fixen todo deseguido», comentounos tras rematar este xacobeo maratón.

Pouca xente hai no Camiño con máis experiencia que Manolo. Porque xa fixo peregrinacións de mil xeitos diferentes: «Con amigos, en grupo, coa miña muller, cos meus fillos, cos meus netos, pero normalmente camiño só. Primeiro porque me gusta máis e segundo porque fago un Camiño moi esixente. Normalmente as etapas van entre 40 e 60 quilómetros ao día. Gústanme as etapas esixentes. As etapas de 30 ou 25 quilómetros déixanme insatisfeito e nervioso. Necesito pasar moitas horas camiñando. Entón ando só, que é o que máis me gusta», aínda que esta soidade peregrina non lle impediu facer grandes amigos.

Camiños longos e curtos

Calquera escusa é boa para poñer as zapatillas e comezar a camiñar: «Estiven alternando camiños relativamente curtos, de algo máis de cen quilómetros, con outros máis longos de 800, 900 ou 1.300 quilómetros. Ultimamente estiven facendo rutas máis curtas porque cando volvín ao Decanato do Colexio de Avogados de Sabadell pensei que non tería tempo para facer máis. Pero non foi así, porque ese ano o fixen catro veces. Os seguintes, cinco e, o ano pasado, once. En canto vexo que teño na axenda uns días de descanso, xa os reservo para vir a Santiago», di quen pode chegar facilmente a facer os cen Camiños nos próximos meses, durante o Ano Santo. Sería un colofón redondo.

A primeira vez que o fixo foi en 1997 e en bicicleta: «Daquela xa lera cousas do Camiño de Santiago. E nesa época tiven unha cirurxía no xeonllo dereito e non me estaba recuperando ben porque non son de ximnasios ou centros de recuperación. E decidín probar a facer o Camiño de Santiago en bicicleta. Fun a Roncesvalles. Fíxeno, volvín e díxenlle ao cirurxián: «Fixen o Camiño desde Roncesvalles en bicicleta. Pensas que xa podo ser recuperado? E dixo que si e que me deba a alta de inmediato. E aí comezou a miña historia co Camiño de Santiago. Gustoume moito, tanto que decidín que tamén quería facelo a pé. E en 1999 fixen a miña primeira ruta camiñando, tamén desde Roncesvalles. Aí pensei que non volvería facelo nunca máis en bicicleta», afirma alguén que ten un coñecemento exhaustivo de todas os camiños.

Máis cedo que tarde, Manolo volverá poñer de novo un pé no Obradoiro e sabe que nese momento esquecerá os momentos difíciles que viviu nestes últimos meses: «Cada vez que chego a Santiago énchome de emoción. Non o podo evitar».