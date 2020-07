El BNG reivindica «un novo proxecto de Galiza» en el Día da Patria

0

Santiago 25/07/2020 14:20 h

Una gran bandera de Galicia con una estrella roja de cinco puntas en el centro portada por 13 personas, y una pancarta en la que se leía «Dia da Patria Galega. Construíndo a nova Galiza» encabezaron la celebración del Día da Patria de este año por parte del BNG. Ana Pontón apeló a construir «un novo proxecto de Galiza», y avanzar para conseguir un nuevo gobierno liderado por el BNG, consolidando y ampliando los buenos resultados de las recientes elecciones autonómicas. En las alocuciones finales hubo críticas a la Casa Real, afirmando que «Galiza non ten rei» y se mostró solidaridad con Alcoa.

La manifestación partió a las 12.00 de la Alameda y efectuó un trayecto más corto y rápido que otro años. Tras recorrer la calle Senra continuó por la zona monumental y finalizó en la Praza da Quintana. Esta vez estaba restringida a solo mil personas, por los condicionantes de la pandemia del covid. En A Quintana había sillas y se facilitaba gel hidroalcohólico. Además, todas las personas portaban mascarilla y había un servicio de orden. Durante el recorrido, con música y cánticos tradicionales del país, se corearon consignas como «Galiza ceibe poder popular», «sempre na Gailza sempre en galego» y otras.

Los actos del BNG este año se celebraron descentralizados en las ciudades gallegas de mayor población, que al final contactaron en directo con la praza da Quintana para escuchar los discursos. Intervinieron Paulo Ríos, secretario xeral de Galiza Nova, quien destacó el crecimiento de la afiliación de la organización juvenil nacionalista, citó a Celso Emilio Ferreiro y apeló a la autoorganización y a la «loita pola soberanía».

Ana Pontón afirmó que el avance del BNG es «imparable» porque «cada vez somos máis as que soñamos xuntas a mesma idea de país; a dunha Galiza forte, que non pide permiso, unha Galiza sen emigración, que aposte pola ciencia, pola economía verde, por erguer o país desta crise. Esa nova Galiza xa está en marcha e non imos permitir que ninguén nos roube o dereito a añor e tampouco a facer realidade os nosos soños». Atribuyó el buen resultado del BNG en las elecciones del día 12 al «compromiso e xenerosidade por Galiza; intelixencia e ilusión; razón e corazón confianza en nós e en Galiza» y reclamó como retos el de avanzar para convertir el BNG en la fuerza mayoritaria de Galicia y fortalecer y mejorar la organización: «sumar máis galegos e galegas e sumar máis talento».

Ana Pontón calificó de «espectáculo lamentable» la política que se realiza en Madrid y sostuvo que «preocúpalles máis tapar os privilexios e a corrupción da Casa Real que darlle solución á xente», asegurando que «non imos parar até que xulguen os Borbóns por corrupción e por ladróns». La líder nacionalista dijo estar «contenta» de la situación del BNG y abogó por una «Galiza viva e con futuro; unha Galiza de mulleres vivas e libres, unha mocidade que viva na Galiza nun rural vivo, cidades e vilas cheas de vida, unha lingua que viva mil primaveras máis, unha nación dinámica e viva. Non imos parar até conseguilo».