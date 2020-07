Antón Sánchez: «Seguen sobrando motivos para organizarse e loitar»

0

Redacción 25/07/2020 14:08 h

Anova eligió A Coruña para celebrar el Día de Galicia. El portavoz nacional de esta formación, Antón Sánchez, aprovechó el acto para cargar contra aquellos que dicen que el 12J ha sido el triunfo de la moderación y ha llamado a no resignarse porque «seguen sobrando os motivos para organizarse e loitar». Así lo dijo en el acto político celebrado en el Campo da Rata de A Coruña, donde miembros de Anova han realizado una ofrenda floral a las víctimas del fascismo.

La cita, a la que han asistido, entre otros, el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras y el exalcalde de Santiago Martiño Noriega, ha finalizado, tras las intervenciones de Gladis Afonso y Antón Sánchez, con el himno gallego.

«Non nos resignamos a esa nova normalidade. Non nos olvidamos do que nos levou a organizarnos politicamente, nin do que si fixemos ben», dijo el portavoz nacional de Anova durante su discurso, que aseguró que la formación seguirá luchando «para que o poder sexa para o pobo». Sánchez pidió, por los republicanos que fueron represaliados, tratar de «seguir sendo incómodos».

En declaraciones a los medios de comunicación, Sánchez explicó que escogieron este lugar símbolo de la represión franquista, donde en 1936 fueron asesinados republicanos, para recordar lo que sucedió y proyectarlo en el futuro, porque hay «máis motivos ca nunca para seguir na loita».

Sánchez no obvió los resultados electorales, que dejaron a la coalición de la que Anova formaba parte con Podemos, Esquerda Unida y varias mareas, fuera del Parlamento. «Estamos nun momento, despois dunhas eleccións, no que teremos que facer autocrítica e reflexión, pero tamén no que nos din que é o trunfo da moderación e da volta á normalidade», criticó. No acepta ese argumento, dice. «Cremos que cando se fan políticas desde os gobernos para saquear o público, non podemos aceptar esa normalidade».

«Estaremos no futuro denunciando todo o que está pasando nas rúas», garantizó Sánchez, que reclamó «o dereito de Galicia a decidilo todo».