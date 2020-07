Os reis asumen persoalmente por segunda vez a ofrenda ao Apóstolo

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 25/07/2020 05:00 h

A recepción aos reis de España en Santiago con motivo da ofrenda nacional ao Apóstolo non contará finalmente coa parada militar. Felipe VI e dona Letizia chegarán ao fío das once da mañá á igrexa do mosteiro de San Martiño Pinario, onde terá lugar este ano a cerimonia debido a que non se pode organizar na catedral compostelá, como é habitual, polas obras que se están levando a cabo na basílica.

Á chegada á igrexa, as súas maxestades serán recibidas polo arcebispo de Santiago, Julián Barrio, e o resto das autoridades, encabezadas polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, e o alcalde compostelán, Xosé Sánchez Bugallo. Soará o himno nacional e a continuación o coro iniciará o canto do Dum pater familias, do Códice Calixtino, momento no que a comitiva se dirixirá ao altar maior e comezará a misa estacional.

Unha vez concluída a ofrenda ao patrón de España e de Galicia, os reis e o resto da comitiva irán camiñando desde San Martín Pinario ata o Pazo de Raxoi, sede do Concello de Santiago e da Xunta, onde firmarán no libro de ouro do Concello. Tralo seu paso por Raxoi, as súas maxestades finalizarán a súa visita a Santiago, a segunda que fan desde a súa coroación para facer a ofrenda ao Apóstolo —a primeira foi no 2014, ano no que se converteron en reis—. Neste 2020 decidiron acudir a Compostela con motivo da xira que están realizando por todo o país para apoiar aos sectores económicos máis castigados pola crise do coronavirus.

A presenza de Felipe VI e dona Letizia obrigou a blindar Santiago cun gran dispositivo policial de seguridade. Así, os accesos á praza do Obradoiro estarán restrinxidos mentres teña lugar a ofrenda e a visita ao Concello, que está previsto que finalice sobre as dúas da tarde.

Os cidadáns que desexen achegarse aos reis terán que situarse nun espazo delimitado ao que se poderá acceder pola rúa de Fonseca e que terá un aforo máximo restrinxido. Estará prohibido entrar a este recinto con bolsas ou mochilas de gran tamaño. As calles da zona monumental polas que transcorrerá a comitiva no seu recorrido cara ao Pazo de Raxoi tamén sufrirán restricións e non serán accesibles para os viandantes ata que conclúa a visita real.