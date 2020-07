La Xunta ve insuficientes los 268 millones de la primera entrega del fondo del covid

0

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden del Ministerio de Hacienda que fija el reparto entre comunidades autónomas de los primeros seis mil millones del fondo del covid-19 habilitado por el Gobierno central. Según el documento, a Galicia le corresponden 268 millones de euros (exactamente 268.111.320), el 4,47 % de los fondos. Siete comunidades reciben cantidades más abultadas que la gallega, mientras que otras nueve y las dos ciudades autónomas se quedan por debajo de la cifra de Galicia.

El reparto de este primer tramo (que está dotado con 16.000 millones de euros) del fondo tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades, de manera que en la distribución computan los ingresos en uci (con un peso del 30 %), los pacientes hospitalizados (25 %), las PCR realizadas (10 %) y la población protegida equivalente (35 %), todas ellas variables medidas hasta el 30 de abril.

Basándose en esos criterios, Madrid es la comunidad que más dinero recibe, 1.495.746.470 euros, seguida de Cataluña, con 1.246.525.830 euros (entre ambas autonomías acaparan casi el 46 % de los fondos). Exceptuando las ciudades autónomas, La Rioja es la comunidad que menos fondos recibirá, 57.517.280 euros, aunque si se pone esa cantidad en relación con la población total, el territorio se convierte en el segundo mejor parado, con algo más de 181 euros por habitante. La mejor en esta ratio es, otra vez, la Comunidad de Madrid, una de las más golpeadas por el coronavirus, que recibirá 224 euros por habitante. En el caso de Galicia, serán 99 euros por residente.

«Totalmente insuficiente»

La Xunta emitió ayer un comunicado según el cual considera «totalmente insuficiente» la cantidad asignada a Galicia en el reparto de fondos. «A comunidade autónoma de Galicia recibe nesta asignación menos do 4,5 % dos fondos, pese a que representa o 6,4 % da poboación protexida equivalente de España», argumentan desde la Consellería de Facenda.

El departamento que dirige Valeriano Martínez se queja del cambio «unilateral» de los criterios de reparto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a los utilizados en el sistema de financiación autonómico y en el primer reparto de fondos para luchar contra los efectos del covid realizado en marzo. Entonces el peso de los factores poblacionales era del 80 %, y ahora es del 35 %, algo que según Facenda «prexudica a Galicia, porque reduce o peso da dispersión poboacional ou o avellentamento». El Gobierno gallego considera que en el reparto también se ignoran cuestiones como el gasto derivado de la atención a las personas en sus hogares, en atención primaria o en las residencias integradas, al contabilizar tan solo el gasto hospitalario. Lamenta, asimismo, que los criterios no se decidiesen en el seno del Consejo de Política Fiscal, y recuerda que, a nueve días para que finalice el mes de julio, todavía no se ha recibido «nin un euro» del fondo de 16.000 millones de euros, a pesar de que el compromiso del Ejecutivo de Sánchez era entregarlos este mismo mes.

Frente a esto, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha asegurado que el Ejecutivo gallego podrá disponer de los fondos antes de que termine julio, gracias al «esfuerzo de gestión» que realizará el Ejecutivo central para transferirlos con la mayor celeridad. Para Losada, los 268 millones que recibirá Galicia, así como las cantidades asignadas a las otras comunidades, son una nueva demostración de que el Gobierno de Sánchez «no deja a nadie atrás» en la recuperación del país.

El fondo para luchar contra los efectos del covid tendrá otros tres tramos: uno de 2.000 millones de euros asociado a la educación, que se transferirá en septiembre; un segundo tramo vinculado a la atención sanitaria, que se abonará en noviembre y estará basado en la evolución del impacto de la pandemia con indicadores medidos a 31 de octubre; y una última entrega para compensar la caída de ingresos derivada de la reducción de la actividad económica, cuyo reparto está previsto para diciembre. En total se movilizarán 16.000 millones de euros en forma de fondo no reembolsable (las autonomías no tendrán que devolverlo) y que no genera deuda ni intereses a las comunidades, ya que el coste lo asumirá el Estado.