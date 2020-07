Las víctimas del Alvia mantienen los actos pese al covid para no renunciar a su mayor momento de visibilidad

0

La Voz de Galicia xurxo melchor

santiago / la voz 24/07/2020 05:00 h

Con las víctimas del trágico descarrilamiento de un tren Alvia en Angrois no pudo el dolor de las 80 muertes y los 144 heridos. No pudo el tener que batallar contra el Estado para que se investigase la verdad del siniestro. No ha podido el paso del tiempo, pese a que han pasado ya siete años de aquel terrible 24 de julio del 2013. Y tampoco ha podido la pandemia del coronavirus y las limitaciones que impone a cualquier acto en el que se reúnan muchas personas. La Plataforma que preside Jesús Domínguez tomará todas las medidas de precaución para evitar contagios, pero no ha renunciado ni a uno solo de sus actos en Galicia. «No queríamos perder el que es nuestro mayor momento de visibilidad, el momento de cada año en el que volvemos a exigir con fuerza nuestras demandas», explica.

Y esas reivindicaciones siguen siendo las mismas que hace siete años, cuando iniciaron una batalla que siguen librando aún en los juzgados: verdad, justicia y reparación. Pero, ante todo, exigen una investigación técnica independiente «que es clave tanto para que se incorpore al juzgado como para una posible comisión de investigación parlamentaria y que se sepa toda la verdad», señala el presidente de las víctimas.

Los actos han tenido que adaptarse a la nueva normalidad y así, por ejemplo, ayer no pudieron celebrar su asamblea anual en el Auditorio de Galicia, como en los últimos años, sino que lo hicieron en el Pazo do Faramello, en Rois, para poder hacerla al aire libre. Hoy tendrá lugar la manifestación en Santiago, con salida a las 11 horas desde la estación de tren y con final en la plaza del Obradoiro. Ya por la tarde, tras una misa en la Colegiata de Sar, volverán a reunirse en Angrois para celebrar la emotiva ceremonia de homenaje y recuerdo a los que aquella tarde se dejaron la vida en la curva de A Grandeira.

En lo que sí les afecta la actual situación de pandemia es que serán muchos menos los afectados que se trasladen estos días a Santiago. «Vamos a ser muchísima menos gente, pero teníamos que venir como todos los años, tanto por el recuerdo como por mantener nuestra reivindicación», señala Jesús Domínguez.

En el frente judicial, las víctimas esperan que el hecho de que el juez de instrucción que lleva el caso, Andrés Lago Louro, mantenga la dirección de la investigación pese a haber dejado el juzgado en el que estaba por trasladarse a otro, teóricamente con menos carga, suponga que pueda dedicarle más tiempo.

Aseguran que Unidas Podemos ya no les apoya desde que gobierna

La Plataforma de Víctimas titula el manifiesto que hoy leerá Siete años de gobiernos negándonos la verdad. Sigue culpando tanto al PP como al PSOE de darle la espalda a su lucha por querer ocultar que las prisas por inaugurar el AVE a Santiago tuvieron una incidencia directa en aquel accidente, pero ahora aseguran que Unidas Podemos, desde que entró en el Gobierno, «nos ha hecho lo mismo», señala Domínguez, que se queja de que, cuando estaban en la oposición, mantenía contacto directo tanto con Antón Gómez Reino, diputado en el Congreso, como con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y ahora «ni nos contestan».