O BNG aposta por un 25 de xullo «descentralizado» con actos nas sete cidades galegas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

redacción / la voz 22/07/2020 05:00 h

As celebracións do Día de Galicia deste ano serán diferentes. No marco da crise sanitaria orixinada polo covid, o BNG aposta por uns actos repartidos nas sete cidades galegas, que teñan como nexo común o evento central que terá lugar na Praza da Quintana.

Xavier Campos, secretario de comunicación do partido, anunciou que o acto principal, que será «expansivo e descentralizado», terá un aforo máximo de 1.000 persoas e conectará en directo co resto de celebracións no resto de urbes. A xornada comezará cunha «marcha controlada» que partirá as 12.00 horas na Alameda de Santiago de Compostela cunha participación dunhas 800 a 1.000 persoas, as mesmas que estarán presentes na Praza da Quintana. Cada un dos asistentes terá un posto asignado dende o que poderán escoitar as intervencións da portavoz nacional do grupo, Ana Pontón, e o secretario xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos.

A novidade da celebración do 25 de xullo deste ano será a descentralización. O principal obxectivo é congregar a miles de persoas, pero dende diferentes puntos da comunidade. Tamén se sumarán os que accedan mediante os enlaces de vídeos en directo que preparará o partido a través das súas redes sociais

De forma paralela ao que aconteza na Quintana, os actos que se organicen en cada cidade contarán coa intervención dos referentes locais do partido nacionalista. Todos os eventos terán limitación de aforo, controis de acceso e restricións de seguridade.

Dende o BNG apostan por unha celebración inclusiva que se dirixe a todos os galegos dentro da súa pluralidade e diversidade «sexan ou non nacionalistas», asegura Campos.