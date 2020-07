Asamblea, manifestación, homenaje y reunión familiar entre los actos organizados por las víctimas del Alvia en el séptimo aniversario

0

22/07/2020 14:40 h

El viernes se cumplirán siete años desde que el Alvia 04155 que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira de Angrois, a pocos kilómetros de la estación de ferrocarril de Santiago, causando 80 muertos y 144 heridos. Y un año más, víctimas y familiares de las víctimas se reunirán en Compostela para que el siniestro, todavía sin aclarar, no caiga en el olvido.

La Plataforma de Víctimas Alvia 04155 arrancará los actos el jueves 23 de julio con una asamblea y reunión informativa para asociados y afectados que tendrá lugar en el Pazo do Faramello de Rois. Ya el viernes, están previstos varios actos públicos de protesta y recuerdo. A las once de la mañana arrancará en la estación de trenes de Santiago una manifestación que rematará en la Plaza del Obradoiro con la lectura de un manifiesto hacia las doce del mediodía. Por la tarde, a las seis, habrá una misa en la iglesia del Sar, y a las siete y media, en el campo da festa de Angrois, habrá una concentración y un acto de homenaje a las víctimas. Ya el sábado, 25 de julio, tendrá lugar un acto más íntimo, un encuentro familiar en el Xardín do Recordo, erigido en memoria de los fallecidos en el Pazo do Faramello.

Investigación y responsabilidades

Los actos van más allá del recuerdo a las víctimas mortales y siguen marcados por la exigencia de que se aclare lo sucedido aquel 24 de julio del 2013. «Han transcurrido más dos mil quinientos días, ha habido cuatro gobiernos y cuatro ministros de Fomento distintos y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la UE», recuerda la Plataforma en un comunicado remitido a los medios, que incide en que «no investigar correctamente impide tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles puedan volver a repetirse».

La asociación de víctimas exige, una vez más, que «se esclarezca la verdad» y se depuren «todas y cada una» de las responsabilidades. En lo que toca a las responsabilidades políticas, consideran que la comisión parlamentaria «se cerró en falso y sin conclusiones», y que debe retomarse una vez se realice una investigación técnica independiente del siniestro, teniendo en cuenta las nuevas informaciones sobre el posible borrado de averías el Alvia por parte de Talgo o los procedimientos de infracción que la Unión Europea abrió contra España por incumplir la normativa europea de seguridad ferroviaria. También destacan que el operador ferroviario Adif habría gastado 14.900 euros en asesorar a sus comparecientes en la comisión, y se preguntan si fue un intento de manipularla.

En lo que toca a las responsabilidades penales, la plataforma recuerda que permanecen imputados en el caso el ex-director de Seguridad del ADIF, Andrés Cortabitarte, y el maquinista, Francisco José Garzón, pero apunta que también existiría responsabilidad penal por parte de Renfe porque «tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva y no actuó en consecuencia».

«Ninguneados»

Por último, el comunicado incide en que la Plataforma se ha sentido repetidamente víctima del «ninguneo» por parte de gobernantes e instituciones, entre los que cita expresamente al expresidente Mariano Rajoy y a sus ministros Ana Pastor, Íñigo de la Serna y Rafael Catalá, al actual presidente Pedro Sánchez y a su ministro José Luis Ábalos, y al actual vicepresidente Pablo Iglesias, al que afean que el «apoyo» mostrado inicialmente se haya convertido en «silencio» tras su llegada al gobierno.