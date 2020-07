La emigración ante el caos del voto exterior: «Hay muy poca empatía de los políticos con la emigración»

0

La Voz de Galicia

El presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior pone voz al clamor de la emigración contra las dificultades que encuentra para votar, pese a tener reconocido ese derecho «y que enviamos 10.000 millones de euros anuales a casa».

-¿Qué le parece que las papeletas para Venezuela se hayan quedado en Barajas o que en Cuba no se hayan repartido?

-Hay intereses. ¿Por qué en Cuba y Venezuela en concreto? No hay que ser demasiado lúcido para intuirlo.

-¿Y entiende el caos en general vivido con el voto exterior en las elecciones gallegas y vascas?

-En Europa, los correos medio funcionan bien, pero en América eso no se da. Una carta puede tardar un mes en llegar, con lo que es prácticamente imposible cumplir con los plazos de envío para votar. Tanto es así, que nuestra participación ha pasado de un 30-35 % a un 1,24 % ahora.

-Pero 9 años después de hacerse evidente que el voto rogado no funciona, nada ha cambiado.

-Acabar con ese sistema es una reivindicación del Consejo desde el minuto uno. Es un error que sufrimos desde el 2011 y la ley no se cambia.

-¿Por qué? Todos los partidos apoyan una nueva reforma electoral.

-Pues no lo sabemos. Estamos descolocados con eso en la emigración. ¿Cómo es posible que se reconozca que una ley no funciona y llevemos nueve años sufriéndola? No hay voluntad política.

-¿No teme que se esté desactivando el voto exterior para luego eliminarlo?

-Los sospechamos. Dicen una cosa y no hacen nada. Hay muy poca empatía de los políticos con la emigración.

-¿Achaca al voto rogado que de medio millón de gallegos en el exterior solo hayan votado 5.000?

-Rotundamente. Estamos hartos de tratar de participar y vivir la España que hemos dejado atrás y no nos lo permiten. Nos han prohibido votar en nuestros municipios, a los que volvemos siempre y donde tenemos el arraigo y pagamos impuestos. ¡Que nos los quiten también! Si nos cortas ese vínculo, nos quitas nuestro ADN y fue lo primero que nos quitaron.

La Junta Electoral rechaza ampliar el plazo para escrutar el voto emigrante, como pedía la Xunta

El director xeral de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea, Jesús María Gamallo, remitió una carta a la Junta Electoral Central en la que pedía que se extendiera el escrutinio del voto exterior de las elecciones autonómicas al plazo máximo fijado en la normativa, esto es, hasta el undécimo día posterior a las elecciones. El objetivo de esta petición era «que se puedan recibir y contabilizar en las Juntas Electorales Provinciales todos y cada uno de los votos emitidos por los electores en el exterior». Sin embargo, la Junta Electoral Central desestimó esta petición en base a la normativa vigente, que prevé que el voto exterior sea escrutado a las 8 de la mañana del lunes 20 de julio, dentro del escrutinio general definitivo, pero en primer lugar, por lo que no es posible ampliar el plazo hasta el undécimo día.

Gamallo basaba su petición en que las medidas adoptadas en su momento para garantizar el ejercicio del voto y su envío «no han sido suficientes». Constata que hay una relevante cantidad de votos que fueron emitidos en plazo por los votantes, pero que fueron recibidos después del día 12 y que «están en custodia» de los consulados. «De no hacerlo -se asegura en la misiva-, se estaría limitando el ejercicio de un derecho fundamental». Por ejemplo, en el Consulado de España en Buenos Aires llegaron centenares de votos a partir del lunes día 13, pues los días 9, 10 y 11 fueron inhábiles para los envíos por correo.

«Indiferencia» de BNG y PSOE

El presidente del Partido Popular en Pontevedra y vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, lamentó ayer la «indiferencia» de BNG y PSOE ante los problemas del voto exterior, que ha provocado que «miles de galegos» no hayan podido votar en las elecciones. Rueda, que presidió la reunión del comité de dirección del PP pontevedrés, insistió en que Correos y el Ministerio de Asuntos Exteriores deben garantizar que los votos de quienes ejercieron su derecho, más de 5.000 personas, «cheguen a tempo para o seu reconto».