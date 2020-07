Anova achaca sus malos resultados a las «dinámicas internas amplificadas» y al «avance da ultradereita»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 18/07/2020 15:02 h

Anova culpa de sus resultados «moi negativos» del pasado domingo al «avance do conservadurismo e da ultradereita» y a las «dinámicas internas amplificadas que remataron por lastrar a nosa credibilidade diante da xente». Integrada en la coalición Galicia en Común, la formación impulsada por Xosé Manuel Beiras y coliderada orgánicamente por Antón Sánchez y Martiño Noriega, que se ha quedado sin representación en el Parlamento de Galicia, celebró una reunión en un hotel de Teo tras la que anunciaron un «proceso de autocrítica e de reflexión á volta do verán» para reorganizarse.

En el comunicado se habla incluso de «refundación xunto con outros continxentes militantes» sin especificar si se insistirá en la búsqueda de sinergias con fuerzas de ámbito estatal como Podemos y Esquerda Unida o si habrá una reorientación estratégica hacia el nacionalismo, aunque eluden cualquier mención al éxito electoral alcanzado por el BNG, la formación en la que militaron buena parte de los miembros que quedan en Anova. «Dunha ou doutra maneira estaremos presentes para impugnar o estado das cousas», advierten, «para rearmar a nosa alternativa e seguir construíndo para rematar coa hexemonía conservadora do PP en Galicia». Sin embargo, también reconocen que ese trabajo partirá de una posición de ruptura «que semella máis lonxe» y ante el avance de la «recomposición do Réxime do 78». El motivo para seguir activos, finalizan, es que «as condicións sociais e materiais están aí e empeorarán».