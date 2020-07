Daniel Castro: «Aínda non aterrei do que significa entrar no Parlamento»

0

La Voz de Galicia D. C.

16/07/2020

Daniel Castro García (Ribadeo, 1996) converterase, o próximo 7 de agosto, no deputado máis mozo con escano na Cámara galega. Faino baixo as siglas do BNG, formación a que accedeu desde Galiza Nova -forma parte da dirección nacional das xuventudes do Bloque- desde os 19 anos; agora ten 26. Ávido lector, amigo dos amigos, é un gran afeccionado ao fútbol, especialmente do Celta de Vigo, a diferenza doutros mozos da súa xeración a penas lle interesan as consolas e os videoxogos: «A tecnoloxía non é o meu forte».

-¿Que supón chegar ao Parlamento sendo o máis mozo?

-Aínda non aterrei do que supón e significa. Irei dándome conta a medida que pase o tempo. Non sinto nin medo nin vergoña, pero si un enorme sentido da responsabilidade.

-Meteuse en política moi novo.

-Con 15 ou 16 anos enfadábanme moito as cousas inxustas e pensaba que tiña que facer algo para que non fose así. Sempre fun de esquerdas e nacionalista e tiven claro que a formación que mellor representaba a miña maneira de pensar era o BNG.

-¿É o primeiro político da súa familia que se involucra na vida institucional?

-Non. Meu pai foi concelleiro polo BNG en Ribadeo en catro mandatos. A miña nai tamén é simpatizante de toda a vida. Danme parabéns, pero aconséllanme que non perda a cabeza e que remate os meus estudios (fáltalle o último ano de Filoloxía Galega), que desde logo será así.

-¿En qué áreas parlamentarias vese máis capaz?

-Nas que me ordenen, pero pola vena profesional, gústanme especialmente os temas que teñen que ver coa normalización lingüística, a cultura e a mocidade.