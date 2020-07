El verano con más socorristas no evita que haya playas sin vigilancia

0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar André Siso

27/07/2020 05:00 h

Conseguir socorristas para vigilar sus playas es el rompecabezas anual de muchos municipios costeros. Pero este año, las cosas han sido un poco más fáciles. Al menos para la mayoría. «No ha habido tantos problemas para conseguir gente como otros veranos. Aún así, sí han quedado plazas descubiertas, aunque menos que en años anteriores», confirma Nuria Fernández, presidenta de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA).

En la Costa da Morte, por ejemplo, hay más efectivos que en otras temporadas. Concellos como Carballo o A Laracha lograron cubrir el cupo por primera vez en años, aunque en Corcubión, Laxe, Camariñas o Malpica quedaron plazas vacantes. En Cabana, sin embargo, no habrá vigilancia en la playa de Rebordelo, aunque el concello no descarta solicitarla en agosto.

Hacia el sur, Redondela, A Guarda, Moaña o Vigo lograron completar el servicio, pero Cangas, Nigrán o Baiona no cubrieron todos los puestos que pretendían. Eso a pesar de los esfuerzos de la mancomunidad de O Val Miñor por atraer socorristas ofreciendo mejores sueldos e incluso cursos gratuitos, que tuvieron que aplazarse por el covid.

En Ferrolterra casi todos los concellos han podido poner en marcha el servicio, en algunos casos con menos efectivos de los deseados, pero en Ortigueira no lograron más que un vigilante.

En zonas de interior como Ourense no ha habido grandes problemas para organizar los dispositivos de socorrismo de las piscinas y playas fluviales.

Porto do Son: «Pasaremos o verán sen socorristas»

Este verano se prevé complicado en Porto do Son. Después de la sacudida sufrida por el covid-19, la época vacacional ha empezado con muy mal pie. La desaparición de los dos jóvenes que navegaban en su kayak por la ría ha dejado a los ciudadanos de la zona en shock. Ahora, la preocupación por la seguridad marítima está muy presente, pero el concello no ha podido encontrar a nadie para las labores de socorrismo. «Pasaremos todo o verán sen socorristas», comenta Manuel Deán, concejal de Turismo. Con nueve plazas disponibles, ni un solo candidato optó a ellas. «Hai poucos candidatos normalmente, e os que hai, marchan a outros concellos», dice. Reconoce el edil que es difícil manejar una situación así. «Temos a axuda dun clube de surf e de Protección Civil, que sae vixiar coa lancha, pero non é suficiente. Nas praias que teñen perigo, os socorristas son moi necesarios. Así non estamos tranquilos», afirma.

Muxía: «Ao final, ata sobraron candidatos»

En Muxía, al contrario, están entusiasmados por la gran noticia que les ha traído este verano. Después de varios años necesitando acudir a voluntarios para vigilar sus playas, han conseguido contratar a dos socorristas a tiempo completo para este trabajo. «Foi todo marabillosamente. É un pracer poder contar con seguridade nas praias», afirma Ramón Pérez, de Protección Civil de Muxía. En un año en el que parecía que sería difícil encontrar trabajadores para estos empleos, en Muxía están hasta sorprendidos por el éxito de la campaña. «Ao final ata sobraron candidatos. Supoño que sería porque hai moita xente desocupada, entón ven estes empregos atractivos para traballar durante o verán», reflexiona. En los municipios colindantes, igual que en Muxía, las noticias han sido positivas. Todos tendrán servicio de socorrismo durante el verano salvo Cabana, que no ha conseguido encontrar ningún candidato.

Con información de las delegaciones de Carballo, Barbanza, Vigo y Ferrol