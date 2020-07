Zapatero cree que los gallegos apostaron por la «estabilidad» y felicita a Feijoo

0

Redacción 14/07/2020 10:46 h

José Luis Rodríguez Zapatero valoró en un acto telemático de Nueva Economía Fórum los resultados electorales del 12J. Para el expresidente del Gobierno los gallegos apostaron por la «estabilidad» y felicitó al ganador de los comicios, Alberto Núñez Feijoo, un comentario que también hizo extensivo al País Vasco.

Zapatero ha llamado este martes a hacer una «lectura positiva» de las elecciones en esta última comunidad, pese al ascenso de EH Bildu, porque, desde su punto de vista, se votó «con normalidad» y sin que haya habido «ningún atisbo de defensa de la violencia».

En este sentido, ha aconsejado «no perder la perspectiva» y no obviar que estos comicios se han celebrado sin la existencia de ETA. «Pasamos 40 años aspirando a eso, si miramos al pasado hay que hacer una lectura positiva y no perder la perspectiva», ha indicado. Además, ha señalado que el incremento del voto nacionalista o independentista viene siendo una constante en las últimas convocatorias electorales pero que, analizando esta situación desde la perspectiva de que ya no existe ETA. «Debemos hacer una lectura positiva», concluyó.