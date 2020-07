El silencio de Beiras tras el final político de Anova, el partido con el que dinamitó el BNG

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 14/07/2020 16:05 h

La activa cuenta de Twitter de Xosé Manuel Beiras está callada desde hace tres días. Desde la noche del cierre de campaña de Galicia en Común, con la presencia en Santiago de Ada Colau y del diputado catalán Gerardo Pisarello, con quien el fundador de Anova compartió algunas fotografías. Beiras no ha hecho valoración alguna de los resultados del 12J, comicios en los que la apuesta de su partido por una coalición con Podemos y EU fue un desastre. Se quedan fuera del Parlamento de Galicia, lo que supone no solo el fin de su proyecto personal de las mareas sino también, probablemente, el de su propia formación.

El silencio del histórico líder nacionalista contrasta con su actividad en campaña, su presencia en algunos actos electorales y sus «conversas» políticas con Martiño Noriega y con Miguel Anxo Fernán-Vello. Eso sí, Beiras solo hizo campaña por los de su partido; es decir, por el número tres de A Coruña (Noriega) y el número uno de Lugo (Fernán-Vello), lo que invita a pensar que la imagen de unidad que se quiso transmitir sobre la coalición electoral era forzada y electoralista.

Un vez más en Galiza, en el último tramo de campaña, junto a republicanos y antifascistas gallegos que se quieren y admiran: @xmBEIRAS y Aurichu Pereira..



Como dicen por aquí, “Denante mortos que escravos” (Antes muertos que esclavos) pic.twitter.com/MfxvyZePtk — G_Pisarello (@G_Pisarello) July 10, 2020

Las relaciones entre Anova y Podemos, en realidad, hace tiempo que se enfriaron. El partido nacionalista le reprochó en varias ocasiones a la formación morada que no dejase libertad de acción a sus diputados en el Congreso, y Beiras no se calló en Twitter, donde más de una vez arremetió contra el actual vicepresidente del Gobierno, con quien hace ocho años puso en marcha el proyecto ahora finiquitado de las mareas. El conflicto catalán fue uno de los detonantes. Beiras le reprochaba a Iglesias que no entendiese que el independentismo catalán era «un aliado» y no «un adversario de la izquierda rupturista».

Pero el episodio que realmente minó la confianza entre la organización nacionalista gallega y el partido de izquierdas federalista fue la elaboración de las listas para las elecciones generales del 2019, cuando la necesidad de colocar en los primeros puestos a Yolanda Díaz y a Gómez-Reino dejó a Anova sin posibilidades. Para las autonómicas fallidas del 5 de abril y para las de este 12 de julio sí hubo acuerdo, pero a última hora y con escasas posibilidades para los líderes de Anova, ya que la opción de Lugo que se le dio a Fernán-Vello era complicada, y el número 3 por A Coruña de Martiño Noriega (que dejará su acta en el Concello de Santiago, su único cargo institucional) tenía pocas opciones de convertirse en escaño. Al final, no lo hubo para ninguno; ni para el exalcalde de Santiago ni para Luca Chao o Gómez-Reino, que ocupaban las primeras posiciones.

Pese al análisis generalizado de que el llamado proyecto rupturista está muerto, no todos sus actores lo ven así. El portavoz de Anova, en la noche electoral, reconocía que habían sido muchos los «erros» que los habían llevado a la derrota, pero aún así, Antón Sánchez añadía: «Seguimos na loita porque está prohibido claudicar». Antón Dobao, otro referente de la formación, tras admitir que «os resultados son horrendos», felicitar al BNG por su éxito y reconocer que «o espazo de ruptura e unidade popular que intentamos construír veuse abaixo», aseguraba que «a loita continúa», si bien añadía que tendrán que ser otras generaciones más jóvenes las que cojan el testigo. «Algúns xa pasamos por aquí», decía. También Alberto Lema hacía autocrítica: «Os votantes premiaron a quen soubo poñer os intereses de Galicia no centro do debate, sexa por comenencia, como o PP, ou por convicción, como o BNG. Toda unha lección». Lema, concejal de Marea Atlántica, y el alcalde de Teo, Rafa Sisto, son de los pocos representantes que le quedan a Anova en las instituciones.

Os resultados das eleccións son horrendos. Son unha relectura constante do episodio da cabeza do Percival de Ferrín. A década negra continúa.

O BNG sacou excelentes resultados. Parabéns. O maior dos respectos, só faltaba, para todos eses votos. — Antón Dobao 🔻 (@AntonDobao) July 13, 2020

Os votantes premiaron a quen soubo poñer os intereses de Galicia no centro do debate, sexa por comenencia, como o PP, ou por convicción, como o BNG. Toda unha lección. — Alberto Lema (@LemaAlberto) July 12, 2020

Anova aparca hasta la asamblea del sábado el debate sobre su futuro. También en los próximos días se reunirán las direcciones de Marea Atlántica y Compostela Aberta. La marea compostelana tendrá que reorganizarse tras la marcha de Martiño Noriega, que hoy adelantó que dejaba el grupo municipal. El exalcalde compostelano se reincorporó a su actividad profesional como médico de Atención Primaria durante la pandemia.