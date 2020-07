El Sergas cobra a los extranjeros sin cobertura lo mismo que hace seis años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / la voz 13/07/2020 05:00 h

Seiscientas libras por un día de asistencia sanitaria. Es la factura que un hospital británico reclama a un gallego que, además, trabajó casi cuatro décadas en el Reino Unido. Es una situación llamativa pero no excepcional. ¿Ocurre también en Galicia? Sí, en la comunidad y en toda Europa. Existen múltiples canales para conseguir asistencia sanitaria en el extranjero, pero sin seguro, tarjeta europea, convenio bilateral o algún otro tipo de cobertura, la factura recae directamente en el usuario. Otro tema es si después de tramitar la minuta es fácil cobrarla o no.

La atención a extranjeros varía mucho. La mayoría de las personas que viajan por la UE y por otros países incluidos en el mismo acuerdo lo hacen con la tarjeta sanitaria europea (TSE). Este documento, que debe renovarse cada dos años, permite hacer uso de la sanidad de otro país en las mismas condiciones que un ciudadano de allí. Es decir, como en la mayoría de Estados de la UE hay un pequeño copago, el usuario abonaría esa cantidad, y el resto lo asumiría ya el país de origen. Como en Galicia y el resto de España no hay copago, cualquier persona que venga con esta TSE y tenga una urgencia será atendido gratuitamente. «El coste de la asistencia -recuerda la consellería- será facturado al país de origen, en concreto a través de la Seguridad Social, existiendo mecanismos de compensación entre países». El Sergas no tiene que reclamar al país el coste, sino que se lo comunica a la Seguridad Social, y en función del balance se compensa a los países que han atendido a más usuarios de fuera.

Lo mismo ocurre cuando el ciudadano llega a la comunidad con un seguro de viaje, con un convenio bilateral u otro tipo de cobertura. Se factura directamente, sin que el ciudadano abone nada.

¿Pero y si el paciente no tiene ningún tipo de cobertura? Se le atiende siempre que sea una urgencia, se le explica la situación y se factura posteriormente el coste real de la asistencia, apunta el Sergas. No se cobra en el momento, es decir, los hospitales no facturan a los usuarios, sino simplemente recogen los datos para que después se encarguen los servicios centrales.

El coste que se factura a los ciudadanos que no tienen ningún tipo de cobertura en Galicia no dista mucho de las 600 libras del hospital británico. Aunque la Xunta dijo hace un par de años que iba a actualizar las tarifas, lo cierto es que la Consellería de Sanidade mantiene vigente el decreto de precios del año 2014. En él se establece que la tarifa por día hospitalizado es de prácticamente 529 euros, mientras que si durante esta estancia es necesario llevar a cabo una intervención quirúrgica el coste sube a 1.030. También supera los mil euros diarios la estancia diaria en una uci, mientras que acudir a urgencias supone para el paciente 361,59 euros si no es preciso el ingreso.

La asistencia a extranjeros sin cobertura, o a nacionales que no tienen tarjeta sanitaria y no han acreditado ausencia de recursos no es baladí en las cuentas de la sanidad gallega. En el presupuesto del 2020 se recoge una previsión de ingreso de 30 millones de euros por este concepto. La realidad es a menudoveces más terca. A veces es difícil localizarlos.