Galicia tiene 442 zonas de baño con agua excelente y solo seis de calidad insuficiente

08/08/2020 05:00 h

El censo de zonas de baño de la Consellería de Sanidade recoge este verano más de medio millar de áreas. La calidad de agua en la mayoría de ellas es óptima. En concreto, el 86,6 % de las áreas (un total de 442) obtiene la calificación de excelente. La clasificación sanitaria de otro 9,8 % (50 áreas) es buena, y doce de las zonas (un 2,4 %) presenta una calidad suficiente. Tan solo seis de esas zonas oficiales de baño (un exiguo 1,2 %) no pasan el corte y se quedan en calidad insuficiente.

Tres de esas áreas con calidad insuficiente están en la provincia de A Coruña: el área fluvial del río Furelos en Melide, la también continental del río Tambre-Nináns en Brión y el área de playa de A Virxe do Camiño en Muros. Estas dos últimas han obtenido un suspenso durante cinco temporadas consecutivas, por lo que desde este año pasa a estar prohibido el baño en ellas de manera permanente.

En Lugo suspenden el área fluvial del río Parga, en Guitiriz, y la del Río Neira, en Baralla (que también saldrá de los listados de zonas de baño por haber obtenido cinco calificaciones insuficientes consecutivas).

Tampoco llega al mínimo de calidad el agua en la zona de O Caneiro del Río Limia a su paso por Baltar, un área que también sale de la lista oficial de zonas de baño porque actualmente no tiene la profundidad mínima para permitir el baño.

Son las excepciones a la regla, porque la tónica general es que las aguas gallegas salgan bien paradas en las analíticas de Sanidade. Contando tanto zonas de baño marítimas como interiores (ríos, lagunas...), en la provincia de A Coruña hay 201 zonas de baño con la calificación de excelentes (el 88,5 % de las 227 que hay). Pontevedra cuenta con otras 180 áreas óptimas (el 88,7 % de las 203 existentes), Lugo suma 48 (el 80 % de las 60 que tiene) y Ourense aporta 13 (el 65 % de sus 20 zonas de baño).

En cuanto a las zonas con prohibición permanente al baño, además de las tres citadas incorporadas este año, hay otras 17. En total son 20 las áreas donde no está permitido bañarse por la mala calidad del agua.

Catorce de ellas están en la provincia de A Coruña. En concreto, en Arteixo está prohibido darse un chapuzón en la zona de la ría de Barrañán (la playa de Barrañán, en cambio, presenta un agua de calidad excelente). En Bergondo no está permitido en la playa de Regueiro; en Boiro, en la de Peralto; en Camariñas, en la playa de Camelle y en la de Area da Vila; en Cariño está prohibido el baño en el arenal de A Concha; en Cee no se permite bañarse en Lires ni en A Concha; en Fene se proscribe el baño en Barallobre; en Noia, en el arenal Testal-Taramancos; en Pontedeume, en las playas de Centroña y Ver; en Muros, en el arenal de A Virxe do Camiño; y en Brión, en la ya citada área del Río Tambre-Nináns.

En la provincia de Lugo está prohibido permanentemente el baño por mala calidad del agua en la playa de Penaoural, en Burela; en la del Río Saa en A Pobra de Brollón; en la de San Clodio, en Ribas de Sil; y en la del Río Neira en Baralla.

Ya en Ourense, se marcan en rojo el área recreativa de A Bola en el río Orille y en la zona de baño del río Arzoa a su paso por Vilardevós.