Feijoo: «Galicia votou o que lle deu a gana»

La Voz de Galicia Juan Capeáns

La Voz 13/07/2020 15:41 h

El candidato del PPdeG y triunfador de la noche de la noche electoral analizó junto a la directiva gallega del partido los resultados de unas elecciones que calificó de «difíciles e excepcionais» y que suponen un aval para su trayectoria política y la gestión al frente de la Xunta durante más de once años. Para Alberto Núñez Feijoo, se trató de una «victoria democrática dos galegos», a los que agradeció su respuesta en las urnas la confianza depositada en un momento muy condicionado por la pandemia y la estrategia «do medo» que, a su juicio, utilizaron algunos partidos en la recta final de la campaña.

«Galicia votou o que lle deu a gana», proclamó el líder autonómico, que puso en valor el haber subido solo en unos meses 18 puntos sobre el respaldo que obtuvo su partido en los comicios generales del 2019, y recordó la frase de Fraga, «sin tutelas, ni tutías», para reforzar la idea de lque os electores han votado «libremente». En su análisis, concluyó que se trató de un triunfo «contundente e emocionante» y en clave gallega, apostando por la «unidade e o sentidiño», y dedicó una parte de su discurso al Gobierno de España, al que le puso sus resultados de anoche encima de la mesa: «As forzas do Goberno de España teñen unha representación do 20 % no Parlamento de Galicia. Espero que entenderan a mensaxe». Por si tenían dudas, aclaró que se refería a la falta de colaboración con la Xunta durante los últimos meses y les pidió que respondan a las necesidades e intereses de los ciudadanos, entre los que citó por delante los problemas industriales. A cambio, se comprometió a seguir ejerciendo el poder de forma «leal» y respetando la Constitución. «Queremos un Goberno que respecte a Galicia, e se así o fai nós seremos leais a España, é perfectamente compatible», concluyó.

Sobre el futuro inmediato habló con reservas. «Non é fácil, pero desde o 2009 somos especialistas en xestionar cousas difíciles». Y volvió a brindar su victoria a los que ayer no estaban contentos con los resultados, a los que aseguró que gobernará para todos. «Poderemos discrepar, pero que teñan a seguridade que traballaremos tamén para eles, para que se sintan representados».

Por último, se remitió a la «decisión complicada» que tuvo que tomar hace dos años, cuando reflexionó sobre la posibilidad de dar el salto a Madrid para liderar el partido. «Tamén facía calor, estabamos nun xardín e tiven que tomar a decisión máis complicada da miña vida. Pero entendín que se un non lle faia a Galicia, Galicia non o esquece xamáis. Aquela decisión foi a correcta, por iso estamos aquí, e por iso tampouco esquecerei a enorme victoria democrática no día de onte».