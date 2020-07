Caballero sugiere que optará a un nuevo mandato al frente del PSdeG pese al revés electoral

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

13/07/2020 13:57 h

Revitalizar, relanzar el PSdeG, abrir el partido a la sociedad. Son acciones verbales pronunciadas este lunes por el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, para reaccionar al revés electoral sufrido la noche del domingo, que dejó a su formación confinada en la tercera posición, después de que, a lo largo del 2019, ganara dos elecciones en Galicia por primera vez en la historia (las generales de abril y las europeas) y prácticamente igualara al PP en otras tantas (las municipales y generales de noviembre). Caballero no parece observar debacle alguna, si acaso una «insatisfacción do progresismo galego» por no lograr desalojar al PP de la Xunta, cree tener «un apoio moi forte» de la dirección federal y sugiere que optará a un nuevo mandato para volver a ser candidato en el 2024.

Caballero compareció este lunes antes los medios, desde la sede central del PSdeG en Santiago, para anunciar que el próximo jueves reunirá la ejecutiva del partido «para marcar a mellor folla de ruta para os próximos tempos». Anticipó que su intención es la de trabajar desde la oposición y evitó hacer cualquier tipo de autocrítica sobre la campaña, su papel como candidato o los resultados. Al contrario, puso en valor que los socialistas avanzaron un punto y medio en porcentaje de voto y ganaron un diputado más en relación al 2016, si bien su expectativa era de lograr un cambio político y la presidencia de la Xunta, pues el propio Caballero se dedicó durante meses a anunciarle a Feijoo que había llegado el fin de su ciclo político.

El único motivo esbozado por el líder del PSdeG para explicar los malos resultados tiene que ver con la pandemia del covid-19. «O que fixo o confinamento foi poñer o contador a cero», razonó Caballero, pues entiende que la epidemia desmovilizó a sus bases electorales -no así a las del PP o del BNG-, y después hubo que activarlas en una «situación moi complexa». «A nosa candidata na Mariña estivo toda unha semana confinada e non pudo facer campaña», lo que a su entender también pudo tener incidencia en el resultado más bajo del esperado que se obtuvo.

Caballero fue elegido secretario xeral del PSdeG en el 2017 para cuatro años. Su mandato concluye el próximo año, y aunque prefirió no pronunciarse con claridad sobre si optará nuevamente a dirigir el partido, sí lo sugirió al hablar de un horizonte de cuatro años para ejercer la labor de oposición. «Traballando nas situacións difíciles tamén se aprende a chegar ás vitorias», soltó el dirigente socialista, que invocó lo ocurrido con Emilio Pérez Touriño, que en el 2001 también situó al PSdeG como tercera fuerza política, aunque empatada con el BNG a 17 escaños, y cuatro años más tarde se convirtió en presidente de la Xunta. «En catro anos a política dá moitos cambios e quero ser sensato», remachó Caballero que, con todo, manifestó que no tenía «ningunha aspiración persoal» en política, más allá de seguir siendo un instrumento útil para el cambio.