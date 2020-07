Ana Pontón: «Onte non acabou nada, onte empezou todo»

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

13/07/2020 13:29 h

«Estouno asimilando», dijo esta mañana Ana Pontón en relación al resultado histórico que ayer obtuvo el BNG en las elecciones gallegas, con 19 escaños que superan la marca obtenida en 1997 con Beiras al frente de la formación. Tras la primera reunión de la ejecutiva del BNG para analizar los resultados, la líder nacionalista reconoció que le quedaba una sensación «agridoce», porque «aspirábamos a máis». Con todo, asegura que percibe mucha esperanza e ilusión en torno al proyecto del BNG, lo que le hace pensar que «onte non acabou nada, onte empezou todo» y que se dieron los pasos para que, en el 2014, «fagamos realidade o cambio no país». Pontón repitió lo que ya avanzó ayer, que propondrá en el Parlamento de Galicia «un acordo para a reconstrución do país» y que esperaba que Feijoo recogiese el guante.

La líder nacionalista no quiso entrar a valorar los resultados de formaciones como Galicia en Común, que quedaron sin representación en el Parlamento, ni las consecuencias que tiene para el BNG haber recuperado los votos de las mareas. Puntualizó que ella siempre había creído que los votos no eran de los partidos «senón das persoas» y que no le gustaba mirar atrás, «gústame mirar adiante». Con todo, teniendo en cuenta que el nacionalismo había crecido tanto en el País Vasco como en Galicia, Pontón interpretó que era «unha mensaxe» que cuestionaba el centralismo y que deberían escuchar las fuerzas estatales, tanto las de derechas como las de izquierdas, y que sobre todo, debería escuchar el Gobierno de Sánchez, al que le recordó que es presidente gracias al apoyo del BNG. «Temos un acordo de investidura que Sánchez ten que cumprir, porque non é un acordo co BNG, é un acordo con Galicia», recalcó.