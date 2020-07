«La convivencia de la sociedad con el lobo tiene que mejorar»

0

La Voz de Galicia maría guntín

lugo / la voz 12/07/2020 05:00 h

Luis Llaneza, doctor en Biología e investigador experto en lobo ibérico, es un asturiano afincado en Lugo desde hace 21 años. Para muchos, es un gran conocedor de la especie. El doctor habla de la situación actual del cánido, de los cambios sociales que se han gestado en los últimos años y de que ahora mismo está trabajando en investigar los patrones de comportamiento del lobo en ambientes muy humanizados.

-¿Cuál es el estado actual del lobo en la comunidad?

-Para hablar del estado actual de la especie en Galicia tengo que remitirme al último censo que se hizo en los años 2013 y 2014, aunque en el 2015 se hizo una revisión de algunas zonas. Por el momento, no hay otra actualización a gran escala sobre la especie. El área de distribución del lobo en Galicia abarca la práctica totalidad de la comunidad autónoma y se mantiene de una forma bastante constante en los últimos 40-50 años. La distribución histórica del siglo XIX era bastante similar a la actual, teniendo en cuenta que las informaciones y las fuentes de las que se nutren estos datos no son estrictamente comparables, pero sí interpretables.

-Entonces no se registraron cambios relevantes.

-Los investigadores vimos que en un período de 200 años no cambió, a grandes rasgos, el área de distribución del lobo en Galicia de una manera drástica como ocurrió en Ciudad Real, donde en el siglo XIX había lobos y en la actualidad, no los hay. Sin embargo, en Galicia se mantienen, con variaciones, porque las poblaciones no son estáticas en el tiempo ni en el espacio, cambian. Si pudiésemos fotografiar la situación del lobo en 1850, 1960 y la actualidad, a grandes rasgos no hay grandes variaciones en el área de distribución.

-¿Cómo se gestionan las poblaciones?

-No es fácil hacer una gestión del lobo que satisfaga a todo el mundo porque estamos enfrentándonos a uno de los problemas más importantes y complejos en conservación. ¿Cómo somos capaces de convivir con un gran carnívoro que nos perjudica? Esta sería la pregunta. Tenemos que tener la suficiente habilidad como sociedad para ser capaces de avanzar en la gestión y en la conservación de la especie. Y tenemos que ir mejorando en esa convivencia con los grandes carnívoros en general, y con el lobo en particular.

-¿Es adecuada entonces?

-Al leer el plan de gestión se ve que las directrices son correctas y adecuadas, similares a las de comunidades vecinas y a las de otros países. Hay objetivos generales: conservar la especie y tener acciones que permitan una mayor aceptación social del carnívoro por los problemas que causa a la ganadería.

-Se registran daños a diario en las ganaderías.

-Es un predador que interfiere en nuestros intereses como grupo y como sociedad. Los lobos causan daños a la ganadería importantes en algunas zonas, y esto es un problema porque también tenemos el deber de conservar a las grandes poblaciones de carnívoros a nivel europeo y mundial. El tema de los daños es muy complejo. En realidad, tenemos muy poca información del impacto real de los lobos sobre la cabaña ganadera. Las estadísticas son el reflejo de los siniestros que el ganadero reclama a la administración, pero no se corresponden con el 100 % de los casos.

-A veces, se autorizan acciones de caza, especialmente en Lugo.

-A veces se decide capturar, y es una decisión que no gusta a todo el mundo. La gestión del lobo es un equilibrio muy inestable. Con una visión histórica y a largo plazo, yo, que finales de los 80 estaba trabajando con la especie, veo que las cosas han cambiado. Aunque hubo muchos problemas, las poblaciones de lobo en la Península y en Europa están creciendo, por lo que se está logrando un objetivo de conservación.

-¿Es una solución?

-En el tema del lobo, no hay soluciones mágicas. Pero como sociedad, tenemos que aprender a convivir con el lobo.

-Entonces, ¿debe ser especie cinegética?

-Al final, la sociedad decidirá lo que quiere hacer con el lobo. Hay cambios en las actitudes hacia los grandes carnívoros y la población de lobos crece debido a una mayor tolerancia hacia él, al incremento de especies silvestres y a los usos humanos del territorio.