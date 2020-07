La Xunta prohíbe a contagiados y sospechosos votar mañana y ofrece «garantías absolutas» al resto para ejercer el derecho al voto

0

Hay unas 300 personas que no podrán votar mañana para las elecciones gallegas. Son los que dieron positivo por coronavirus y los sospechosos de padecer la enfermedad, bien porque tienen síntomas, bien porque están pendientes del resultado de una prueba. Todos ellos han sido advertidos por teléfono de que no podrán acudir a los colegios electorales, tal y como confirmó esta mañana el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita que hizo al centro de control desde el que se ofrecerá toda la información sobre la jornada electoral y sobre sus resultados.

El no cumplimiento de la orden supondría una infracción de la Ley de Saúde de Galicia por desobediencia a las autoridades sanitarias y causar un riesgo sanitario. No se va a hacer un seguimiento especial de los positivos y los sospechosos. «Non se lles vai poñer vixianza -aclaró Rueda-, apelamos á súa responsabilidade para que non poñan en risco a súa saúde a as dos demais. Eles xa o saben porque a Consellería de Sanidade comunicoullo», especificó.

Con esa salvedad, todos los demás gallegos podrán participar «con absoluta garantía» en la jornada electoral «na que van elixir o goberno galego dos vindeiros catro anos». Rueda subrayó que se ha establecido un protocolo que permitirá que «probablemente, ir votar sexa a actividade máis segura que poidan realizar os galegos mañá». El vicepresidente de la Xunta, acompañado del director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, y del personal que centralizará todo el dispositivo de control, recordó que habrá mascarillas disponibles para todas las personas que vayan a votar, así como un circuito que garantice la movilidad manteniendo las distancias de seguridad, y que en todos los colegios habrá personal de Protección Civil y de la Administración autonómica para resolver todas las dudas y ayudar a los ciudadanos. Alfonso Rueda subrayó que el objetivo es que la jornada transcurra «sen incidentes», como cualquier otra, aun reconociendo que se trataba, «sen dúbida» de una convocatoria diferente a las demás por la incidencia de una pandemia que había obligado a «extremar as medidas sanitarias» con el fin de que «ir votar sexa absolutamente seguro desde o punto de vista sanitario».

Con esa intención se hicieron dos controles en las casi 4.000 mesas de los 2.400 colegios electorales, uno hace un mes y otro la semana pasada, para garantizar que cumplen los requisitos que exigen las autoridades sanitarias. Alfonso Rueda agradeció a todos los partidos políticos que hayan llamado a la movilización y animó a acudir a las urnas: «Que ninguén quede sen ir votar porque vai ser absolutamente seguro», insistió.

Como es habitual, desde el centro de control habrá cuatro comparecencias a lo largo de la jornada. La primera, sobre las 10:30 horas, tras la apertura de los colegios, y las demás, a las 12:30, a las 17:30 y a partir de las 21:30 para informar ya de los resultados.