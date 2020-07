Pontón apela a concentrar el voto en el BNG para «romper coa década gris do PP»

romper coa década gris do PP

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

10/07/2020 12:01 h

La aspirante del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, arrancó el último día de campaña en Santiago llamando a capítulo a los cabezas de lista en cada provincia para ayudarle a «erguer Galiza». Lo hicieron de manera simbólica, transportando hasta la plaza de la Quintana un tablero con la forma del mapa de Galicia, poniéndolo en pie entre todos y posando después para la foto. «O cambio galego é posible se concrentramos os votos na candidatura do BNG», deslizó Pontón a modo de eslogan, arguyendo que el único camino para «romper coa década gris do PP».

Pontón pondrá el broche a la campaña del Bloque en la plaza de María Pita, en A Coruña, tras hacer parada en localidades como Bueu para lanzar los últimos mensajes. En Santiago ofreció un avance, al apelar de manera incisiva a la participación y la «concentración» del voto en el BNG para cumplir un sueño, para hacer historia consiguiendo que por primera vez se elegida una mujer como presidenta de la Xunta.

La dirigente nacionalista le metió más carga emocional a su discurso que de costumbre, al dirigirse de manera especial «aos mozos e mozas que se ilusionaron coa nosa candidatura». Dijo que había llegado el momento «de apostar por algo diferente», con valentía y sin temor al futuro. «O único que pode dar medo é a atonía da última década», lanzó a modo de reproche al PP, así que demandó a los jóvenes que echen una mano para darle la vuelta a la tortilla. «Que non queden na casa, que vaian a votar con ilusión ao BNG» para poder cambiar ese futuro de «precariedade e emigración» al que los condenarían las políticas de la derecha.

A preguntas de los periodistas, la líder el BNG también se pronunció sobre el rebrote de A Mariña y prefirió no enredarse más en la petición para suspender las elecciones en la comarca o en pedirle a Feijoo que reuniera a los partidos para abordar la situación. Cree que el tiempo de hacerlo era hace una semana, y ahora entiende que «a mellor resposta que poden dar os galegos é acudindo ás urnas», también en A Mariña, «para enterrar coa súa participación as mentiras do PP».